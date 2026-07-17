Vueling sumará un nuevo avión a su flota de Santiago el próximo verano

El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, con la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santiago, Miriam Louzao - VUELING

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vueling sumará un nuevo avión a su base operativa en Santiago de Compostela el verano que viene y contará así con cinco aeronaves en total.

Tal y como ha trasladado la compañía aérea en una nota de prensa, este refuerzo llegará un año después de que, en este verano, sumasen un avión para reforzar su operativa desde Santiago, que se consolidará también durante todo el invierno.

En este sentido, el director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, se ha reunido con la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santiago, Miriam Louzao, para abordar el compromiso de la compañía en la región.

Durante el encuentro, ambas partes han compartido perspectivas sobre la conectividad aérea como "motor de crecimiento" y han puesto en "valor" el papel de Vueling como "actor clave" para acercar la ciudad a los principales destinos nacionales e internacionales.

"Es una muy buena noticia para Santiago y para toda Galicia que Vueling siga apostando por el aeropuerto Rosalía de Castro y podamos mantener en invierno el cuarto avión basado desde el 1 de junio, además de contar con ese quinto a partir del próximo verano", ha valorado Louzao, al tiempo que agradeció el "compromiso y apuesta" de Vueling por Santiago.

Por su parte, Jordi Pla ha remarcado que Santiago es un aeropuerto "clave" para la compañía, ya que desde 2006 trasladaron a cerca de 12 millones de pasajeros y es la aerolínea líder en cuota de mercado, lo que refleja "su compromiso" con la colectividad, el turismo y el desarrollo económico de Galicia.