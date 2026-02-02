SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta asegura que Galicia "se acerca" a los 9 millones de turistas en 2025, al sumar, según sus datos, 7,3 millones de visitantes en establecimientos hoteleros y extrahoteleros y viajeros alojados en viviendas de uso turístico, que "elevan el cómputo global a los 8,8 millones".

A través de una nota de prensa, el Gobierno gallego resalta que "Galicia supera por segundo año consecutivo los 8 millones de turistas alojados en establecimientos de la comunidad", a raíz de los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) --en concreto los relativos a establecimientos extrahoteleros--.

La Xunta se refiere a que el número de visitantes en 2025 se cerró con un registro global de 8,8 millones de personas, esto es, un 7,3% más que en 2024, cuando se contabilizaron 8,2 millones de turistas.

Del total, 7,3 millones de visitantes se alojaron en establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Galicia, indica, lo que supone un aumento del 2,4%. El número de pernoctaciones superó los 13,5 millones, un 2% más, de acuerdo con sus datos.

Siguiendo con sus cifras, los hoteles y pensiones ingresaron el pasado año más de 451,2 millones de euros, un 5,2% más. "La rentabilidad del sector se incrementó un 7% con respecto al año anterior", subraya.

Por tipo de establecimientos, los viajeros alojados en hoteles y pensiones crecieron en 2025 un 1,8%, mientras que los que lo hicieron en cámpings, turismo rural y albergues, entre otros, un 4%, según su información.

En este periodo, el 71% de la demanda se corresponde con el turismo de ámbito nacional, que engloba el de los residentes en Galicia y el procedente de otras comunidades. El turismo internacional absorbe el 29% de la demanda turística, de acuerdo con la nota de la Xunta.

En cifras globales, el mercado nacional computa 6,4 millones de pernoctaciones, cifra que alcanza su máximo histórico en la serie de registros. El internacional se acerca a los 4 millones de noches y el interno se sitúa en los 3,2 millones.

DICIEMBRE

El INE también ha hecho públicos este lunes los datos de ocupación del pasado mes de diciembre, con 319.023 viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la comunidad, esto es un 4,2% más.

Las pernoctaciones este mes alcanzaron las 578.191, dato que se traduce en una subida del 5%.