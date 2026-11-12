Xunta y Asociación Gallega de Cámpings estudian propuestas para actualizar la normativa de este sector - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañado del director de Competitividade, Iván Meléndez, ha mantenido este jueves una reunión con el presidente de la Asociación Gallega de Cámpings, Manuel Ochoa, y miembros de la junta directiva de la entidad, con el objetivo de estudiar propuestas de actualización de la normativa de campamentos turísticos.

El objetivo del encuentro fue a conocer de mano de los empresarios sus impresiones y las particularidades de una actividad que registrando un notable crecimiento en este año.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de septiembre los campamentos turísticos gallegos registraron 48.878 viajeros, un 36,4% más que en el mismo mes del año anterior, y 165.491 noches, esto es, un incremento del 81,6%. La estancia media se situó en las 3,39 noches, lo que supone una subida del 33,2%.

Entre enero y septiembre, el sector contabilizó 398.565 viajeros, un 2,4% más que en el mismo período de 2025, y 1,5 millones de noches, un 20,3% más que en el mismo período del año anterior. La estancia media alcanzó las 3,85 noches, con un incremento del 17,4%.

Estas cifras, indica la Xunta, ponen de manifiesto "la evolución de la actividad de los campamentos turísticos en Galicia y su capacidad para atraer visitantes y favorecer estancias más prolongadas en el destino", con lo que se favorece su papel "desestacionalizador del turismo".

Durante la reunión se abordaron diferentes aspectos relativos a la realidad actual de los establecimientos, a las nuevas modalidades de alojamiento, a las necesidades funcionales de las instalaciones y también la delimitación de las categorías actuales.

El encuentro se enmarca en la línea de trabajo de Turismo de Galicia con los distintos agentes del sector turístico de Galicia de cara la mejorar aspectos normativos y corporativos así como organizativos de cada uno de los segmentos de alojamiento turístico.