La Xunta da el visto bueno ambiental a la pasarela peatonal en el tramo alternativo del Camino en A Sionlla

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe de impacto ambiental del proyecto del trazado del itinerario y pasarela peatonal en el tramo alternativo del Camino de Santiago (camino inglés) en el Ayuntamiento compostelano recoge que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no se considera necesario someterlo a evaluación ordinaria.

En el lugar de A Sionlla, el promotor del proyecto es la Axencia Turismo de Galicia, adscrita a la Presidencia de la Xunta de Galicia, quien también ejerce de órgano sustantivo.

El objetivo es ejecutar un tramo alternativo al trazado actual del camino inglés de Santiago entre los lugares de O Forte y de Sionlla de Abaixo, para evitar el paso a lo largo de la carretera N-550.

El tramo en el que es actúa tiene una longitud de unos 460 metros y se trata de crear un vial peatonal seguro que permita comunicar el lugar donde desemboca el Camiño de Santiago en la orilla del río Sionlla hasta su continuación en el camino de acceso al CEIP Arquitecto Nóvoa, hacia Santiago.

En la actualidad, tanto los peregrinos como los veciños se ven obligados a circular por la misma traza de la N-550, sin aceras y una elevada intensidad media diaria de tráfico.