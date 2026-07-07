La Xunta destina 400.000 euros a rehabilitar las Torres de Oeste de Catoira, escenario de la Romaría Viquinga

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en Catoira - XUNTA

PONTEVEDRA 7 Jul. (EUROPA PRESS) - El Gobierno gallego destina 400.000 euros a las obras de rehabilitación del entorno de las Torres de Oeste de Catoira (Pontevedra), escenario de la Romaría Viquinga.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, supervisó este martes las actuaciones, que incluyen la creación de un punto de información turística, un proyecto de recreación virtual, así coma acciones de mejora de accesibilidad, entre otros aspectos.

Según ha recordado, el conjunto intervenido es el escenario central de la Romaría Viquinga, celebración que recrea el desembarco normando, además de Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2002.

En la jornada, Merelles ha puesto en valor esta inversión, así como el resto de actuaciones realizadas en los BICs, como muestra del "compromiso con la sostenibilidad, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, la calidad, la diversificación, y la desestacionalización del destino".

Las actuaciones están enmarcadas en el Plan Xacobeo Next Generation, cofinanciado por la Unión Europa a través de los Fondos do Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el que la Xunta invirtió 22,7 millones para rehabilitar un total de 10 BICs de titularidad pública.