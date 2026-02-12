La Xunta firma un acuerdo para mejorar las sinergias y dinamizar el medio rural a través del turismo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, han firmado este jueves un convenio de colaboración para reforzar la coordinación entre ambos departamentos, mejorar sinergias y promover la dinamización del medio rural a través del turismo.

En concreto, el acuerdo tiene como objetivo coordinar las actuaciones con incidencia en el marco turístico promovidas en el rural dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Con este acuerdo se da un nuevo impulso a la cooperación mantenida entre la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural y Turismo de Galicia con el objetivo de favorecer la dinamización económica del territorio rural.

En el acto, la conselleira ha subrayado las sinergias que se crean en el rural mediante la suma de esfuerzos de las entidades que impulsan su desarrollo, como en este caso son ambos departamentos. Con este acuerdo se favorece la coordinación a la hora de gestionar los fondos destinados a fomentar la actividad turística en los entornos rurales, en lo relativo a las ayudas del departamento de Turismo y a las de Medio Rural que se canalizan a través de los grupos de desarrollo rural (GDR).

Así, en el caso de la Consellería de Medio Rural, se vienen financiando iniciativas como la puesta en marcha de establecimientos de restauración y alojamientos, campamentos, hoteles o casas rurales, entre otros. Asimismo, también se fomentan medidas de mejora de la oferta turística, tales como la señalización, o las relacionadas con la formación de los profesionales de este campo.

Además, actualmente permanece abierta la convocatoria de ayudas del Leader, dotada con 28,7 millones de euros hasta 2028 y que constituye la de mayor presupuesto de la historia. Se trata de una convocatoria trianual.

Por su parte, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha destacado la "importante contribución" de la actividad turística como dinamizadora de la economía en las áreas rurales. La mejora de las infraestructuras y de los servicios de estos territorios "redundan en una experiencia turística excelente y de calidad", a la que se suma, además, la creación de una oferta turística complementaria que funcione como por el de atracción cara estas zonas.

En este contexto, ha puesto en valor modalidades como el turismo activo, el de balnearios o termalismo y el enogastronómico, con potencial para captar nuevos públicos que visiten las zonas. Además, la promoción del turismo en el rural y de estas modalidades turísticas se alinea con la Estrategia de Turismo 2030 de la Xunta, al permitir incidir en la redistribución territorial de la oferta y al favorecer la desestacionalización y la diversificación del destino.