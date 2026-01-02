La Xunta impulsa un nuevo proyecto de señalización turística y embellecimiento como "puerta" de la Ribeira Sacra - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado este viernes un nuevo proyecto de señalización turística y embellecimiento en O Pereiro de Aguiar (Ourense) y que funcionará como "puerta natural" de la Ribeira Sacra con una inversión de 100.000 euros.

Así lo ha explicado la Xunta en una nota de prensa, en la que también ha recordado que esta iniciativa se enmarca en el trabajo que está haciendo el Gobierno autonómico desde el punto de vista turístico para la puesta en valor de este territorio.

En concreto, se han realizado diferentes actuaciones de mejora de la señalización turística por carretera, incluyendo señalización en las principales vías de entrada, señalización direccional de las vías de acceso al destino Ribeira Sacra, así como un rótulo con letras corpóreas en la rotonda inmediata al Parque Acuático de Monterrei.

Además, se han llevado a cabo actuaciones de embellecimiento de accesos a recursos turísticos, como un mural de gran formato para embellecer la fachada oeste, la recuperación y restauración de un mural artístico realizado por el pintor Virxilio en los años 90 y la instalación de una estatua en bronce sobre base de gratino, autoría de Xosé Cid.