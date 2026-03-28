La Xunta inaugura el 'Sendeiro de Devesos', en Ortigueira, en su apuesta por el turismo de naturaleza

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha inaugurado este sábado el 'Sendeiro de Devesos', en Ortigueira. Un nuevo recurso para ejemplificar la "apuesta de la Comunidad por el turismo de naturaleza".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, Merelles estuvo acompañado por la conselleira de Vivenda e Planficación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de Ortigueira.

Durante la visita, el titular de Turismo ha destacado el turismo de naturaleza como "herramienta para la conservación del patrimonio, la desestacionalización de la demanda y el impulso económico del medio rural".

Asimismo, ha subrayado la importancia de iniciativas como esta para "avanzar en un modelo turístico sostenible" que contribuya al "reequilibrio territorial y a la generación de oportunidades" en los núcleos rurales.

"El senderismo y el turismo de naturaleza permiten diversificar la oferta turística de Galicia y atraer visitantes a lo largo de todo el año, favoreciendo un flujo más equilibrado y continuo", ha indicado

Precisamente, Xosé Merelles se ha referido al incremento de visitantes de esta zona en los dos primeros meses del año, que supuso una subida del 11,6% con más de 15.000 viajeros, con especial incidencia en el mercado nacional que incrementó el número de turistas en un 13,5%.

En este contexto, el 'Sendeiro de Devesos', constituye un "ejemplo de puesta en valor de los recursos naturales y patrimoniales" del territorio gallego. A lo largo de sus 7,4 kilómetros de recorrido, la ruta incluye elementos como la Iglesia de San Sebastián de Devesos, el Santuario de Santa María de Portas o la Sierra de A Panda.

Además, el sendero fue homologado a finales de 2025 por la Federación En la actualidad, Galicia cuenta con 153 senderos homologados que suman cerca de 2.000 kilómetros, consolidándose como "un destino de referencia para el senderismo".