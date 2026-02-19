La Xunta inicia los trámites para la mejora de la seguridad del peregrino en 12 tramos del Camino de Invierno

Archivo - Una peregrina camina hacia Santiago de Compostela. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado el anuncio de Turismo de Galicia por el que se somete al trámite de información pública el proyecto de trazado y construcción de los 12 tramos comunes en el Camino de Invierno.

En concreto, estos tramos se encuentran en los ayuntamientos de Carballeda de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, A Rúa, Quiroga, Monforte de Lemos, Chantada, Rodeiro y Lalín.

La publicación de esta resolución implica que las personas que así lo deseen podrán formular alegaciones relativas a la actuación, así como solicitar la revisión de posibles errores de la relación de bienes, derechos y personas propietarias afectadas por el proyecto. Para ello, deberán remitir un escrito a la propia Xunta en un plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el DOG.

El proyecto de trazado de los tramos comunes en el Camino de Invierno se enmarca en el proyecto de mejora de la seguridad vial de los peregrinos en el Camino de Santiago en el horizonte del próximo Xacobeo 2027.

Estas actuaciones se realizarán en más de 150 kilómetros de los nueve Caminos de Santiago para alejar a los peregrinos de las zonas peligrosas de circulación y cuenta con una inversión de hasta 40 millones.