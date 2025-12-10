Xunta invierte más de 1,2 millones de euros para mejorar los cruces de los Caminos Fisterra-Muxía y Primitivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Galicia ha licitado, con la publicación en la plataforma de contratación, las obras de mejora de seguridad vial en cruces con las carreteras autonómicas, municipales y provinciales de los Caminos de Santiago Fisterra-Muxía y Primitivo con el horizonte del Xacobeo 2027.

En un comunicado, el Ejecutivo gallego ha detallado que invierte en dos actuaciones un total de 1.254.359,38 euros destinados a mejorar la integridad de los caminantes a su paso por los cruces que intervienen con vías de tráfico rodado.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de diciembre.

En el Camino Fisterra-Muxía, la Xunta invertirá 693.163,65 euros, y en el Camino Primitivo, el coste de las obras de mejora de la seguridad vial ascienden a 561.195,73 euros.

Las dos actuaciones licitadas estos días tienen como objetivo garantizar la seguridad de los peregrinos y demás usuarios mediante la creación de un itinerario de pavimento de piedra transitable por los caminantes en épocas de lluvias, creando a su vez una senda peatonal independiente de las carreteras.