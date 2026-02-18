La Xunta pone en valor el papel creciente del turismo en el desarrollo económico del rural - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este jueves la importancia creciente del turismo en el desarrollo económico del rural gallego.

Así lo ha destacado durante una visita al alojamiento turístico Espacio Nature Retreat de Carballo acompañada de la directora xeral de la Axencia Galege de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, y del director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

En la visita, Gómez ha remarcado la importancia de este programa, así como de la colaboración entre diferentes departamentos de la Xunta, a favor del desarrollo del rural gallego. En este contexto, ha subrayado que el turismo constituye uno de los factores clave de impulso a la dinamización económica de los entornos locales y por eso el Gobierno gallego apuesta por la creación de sinergias dentro de la Administración autonómica para potenciarlo.

En este sentido, la conselleira ha destacado el convenio recién firmado entre su departamento y Turismo de Galicia para intensificar la colaboración y mejorar la coordinación de las actuaciones públicas vinculadas al turismo en el rural, con el fin de reforzar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos destinados a esta finalidad.

En relación con este establecimiento en concreto, Gómez ha puesto de relieve que su creación supuso una inversión global de más de 700.000 euros. En concreto, la ayuda del Leader ascendió a 125.000 euros y permitió convertir en realidad una iniciativa "singular" con la que también se crearon dos empleos.

Asimismo, ha subrayado que el proyecto apuesta por las energías renovables y por la integración paisajística, algo por lo que consiguió la certificación de turismo verde.