El arzobispo pide "afrontar con esperanza cristiana" este Año Santo "especial" y evitar el "deterioro moral"

Santiago "abre sus puertas a todas las gentes" en medio de esta "crisis antropológica, espiritual, cultural y sanitaria", apunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, ha instado este jueves a "afrontar con esperanza cristiana" este Año Santo, que ha arrancado "en unas circunstancias especiales", y ha confiado en que este tiempo permita "despertar" en cada uno "la capacidad para ver lo esencial en medio de lo prescindible".

En la homilía pronunciada durante la Eucaristía posterior a la apertura de la Puerta Santa, con lo que se ha dado inicio al Año Santo 2021, monseñor Barrio ha recordado que, desde hoy, "la Casa del Señor Santiago abre sus puertas a todas las gentes", y convierte así a la ciudad en "hogar de los peregrinos".

No obstante, ha pedido que esta celebración se viva dentro del espíritu de Dios, "evitando el debilitamiento de los valores espirituales y el deterioro de la moral". "El Año Santo no es una huida espiritualista, si no un compromiso para discernir cristianamente la realidad, en medio de la crisis antropológica, espiritual, cultural y sanitaria en la que se han visto radicalmente sacudidas las certezas fundamentales que conforman la vida de los seres humanos".

Durante la homilía, el arzobispo de Santiago ha confiado en que este Año Santo sea un "tiempo de gracia y bendición para los que sufren y han perdido la esperanza", así como un "tiempo de sanación y de encuentro".

Al mismo tiempo, ha pedido la ayuda del Apóstol para "superar la preocupación angustiosa por el presente y el escepticismo que dificulta el ejercicio de la caridad" y ha confiado en que Compostela se convierta, una vez más, en "una ciudad de innumerables referencias para innumerables pueblos".