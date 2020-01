El casco histórico compostelano afrontará una batería de reformas y cambios de uso para el Año Santo

Publicado 20/01/2020 15:24:10 CET

Habrá mejora de iluminación, obras de accesibilidad, retirada de la compactadora de basura e instalación de más aseos, entre otros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago prepara una batería de reformas --en cuestiones como accesibilidad, movilidad e iluminación-- y cambios de uso en el casco histórico de cara al año Xacobeo 2021.

Tras la junta de gobierno, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y la concejala de Cidade Histórica, Mercedes Rosón, han dado cuenta de estos cambios "urgentes" en los que se trabaja, que han sido trasladados al resto de grupos municipales.

De este modo, se prevé actuar en: las plazas de A Inmaculada, Obradoiro, Praterías, Quintana; en San Francisco; avenida de Xoán XXIII; Rúa do Franco; Rúa da Raíña y plaza de Fonseca; Rúa Travesa de Fonseca; Rúa do Vilar; Rúa Nova; Praza do Toural y Cantón do Toural; Praza de Fuenterrabía; Rúa da Senra y Praza de Galicia.

Una de las cuestiones a cambiar será el horario de reparto en el caso histórico, que se reducirá, ya que "no puede ser" que miles de personas caminen por el "medio de camiones" hasta mediodía, señala Bugallo. Además, se habilitará Rodrigo de Padrón y Praza de Fuenterrabía como nuevas zonas de reparto.

ACCESIBILIDAD

En materia de accesibilidad, el regidor ha explicado que se mantendrá el control de acceso para vehículos de San Francisco, pero el resto serán reformados.

También se habilitará un nuevo acceso para la cubiertas y el Museo de la Catedral por Arco de Palacio. Además, habrá una reforma en la Costa do Cristo para mejora el acceso al departamento municipal de Tráfico.

En la Praza de Galicia, se ampliará la acera --hasta tres metros de ancho-- en la que se ubican establecimientos como Massimo Dutti debido a su gran tránsito. Asimismo, el bus al aeropuerto dejará de parar en ese lado y lo hará en la parte de la plaza en la que está el carril de servicio del aparcamiento --frente al bar El Muelle--, en donde se instalará una marquesina, con el fin de aliviar la zona en la que hasta ahora paraba.

Rosón explica que "no son grandes obras", pero sí "necesarias" para la "gestión del espacio público", ante la "presión" de visitantes que "está sufriendo" la ciudad "ya sin ser Año Santo".

MÁS ASEOS

En cuanto a aseos públicos, se acometerán mejoras de los existentes en la Alameda, parque de Xixón y Costa do Cristo.

Mientras, se prevé construir nuevos servicios en la Rúa de Raxoi y la Praza de Praterías. La Fundación Catedral también tiene previsto ampliar baños del antiguo centro de atención a los peregrinos en la Casa do Deán.

ILUMINACIÓN, BASURA Y OTROS

En lo tocante a iluminación, se encargará un proyecto para el exterior de la Catedral, así como un plan director para el conjunto del casco histórico.

Asimismo, se retirará la compactadora de basura instalada en la calle Travesa de Fonseca, y se cambiará el servicio de un vehículo de pequeñas dimensiones que irá por la Rúa do Franco "cada hora o dos horas" para la recogida de residuos de los establecimientos hosteleros.

Otro de los puntos sobre los que se prevén cambios serán los usos en la Praza da Quintana, lo que afectará a cuestiones como las terrazas, así como al tamaño de los escenarios para emplear en actos y conciertos.

Junto a esto, se reformará el servicio de trenes turístico, puesto que el regidor opina que no es viable que haya dos trenes en el Obradoiro en Año Santo.