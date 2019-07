Cecilia Pereira, comisaria del Xacobeo 21: "Es un evento único que otros matarían por tener"

Publicado 21/07/2019 16:00:00 CET

Cecilia Pereira, comisaria del Xacobeo 21

Destaca la "buena relación" y la "experiencia" del Ayuntamiento y recuerda que "Galicia lleva muchísimos años invirtiendo en el Camino"

Aunque su vinculación con esta celebración se remonta décadas, a Cecilia Pereira le ha tocado ahora capitanear el que será con toda probabilidad el mayor evento cultural, turístico y social que afronte Galicia a medio plazo, el Xacobeo 21, un camino "intenso" y en el que reconoce que hay "presión", aunque con un "horizonte muy ilusionante".

Esa presión de expectativas nace precisamente del hecho de que este será el primer Año Santo en más de una década, el periodo más largo de separación entre citas jacobeas que dará paso, no obstante, a tres Xacobeos en la siguiente, un camino de promoción y aprovechamiento para el que la Xunta ha puesto en marcha toda la maquinaria con Cecilia Pereira al frente.

Y es que la comisaria del Xacobeo 21 es una apasionada de esta cita, según ha contado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha resaltado en numerosas ocasiones el carácter "único" y singular de esta celebración, que excede no solo la ciudad de Santiago, meta del Camino, si no Galicia y España, vertebrando Europa.

"Es algo tan único, tan genuino, que necesitamos aprovecharlo", ha destacado, poniendo énfasis en la implicación de todos los gallegos, que deben "sentirse orgullosos" de este "tesoro": "Tenemos que creérnoslo. Es un evento único que otros matarían por tener", ha sentenciado.

IMPLICACIÓN SOCIAL

Para el próximo Xacobeo 21, la Xunta se ha propuesta unir fuerzas con todos los agentes implicados y hacer partícipe también a la población del evento, para que no se limiten a "ser espectadores" de lo que programa la Administración.

"La celebración es de todos los gallegos, pero no solo, también de todos los territorios que de cualquier forma están relacionados con el Camino, que nos posiciona en Europa", recuerda Cecilia Pereira, que apuesta "no solo por programar", si no por "crear ciudadanía": "Llevarlos de la mano y decirle 'tú también aportas'".

Para la comisaria, esta "implicación" y participación era algo que "demandaba" la propia sociedad, como se puede comprobar con la alta participación de iniciativas como O Teu Xacobeo. "Al final, cuando pones en funcionamiento algo, cuando activas cosas, la gente se engancha y se implica, vas viendo que tienen ganas", ha apuntado Pereira.

En todo caso, la responsable de la celebración ha destacado la importancia de "sumar" apoyos para esta cita. "No podemos caminar solos, tiene que ser un Xacobeo de todos".

EL "AUGE DEL CAMINO"

El Xacobeo 21 será, según las previsiones de la Xunta, más largo en celebraciones que sus predecesores, y tenderá "puentes" con las siguientes citas.

No obstante, Cecilia Pereira no ha vinculado la magnitud de esta celebración solo al impás entre Años Santos, si no también al propio "auge del Camino", que ha crecido "muchísimo" en los últimos años, tanto en rutas y kilómetros certificados como en peregrinos. "El Camino ha crecido mucho en este periodo y ha servido para configurar la Galicia de hoy en día", ha sentenciado.

Para ello, ha ratificado, "Galicia lleva muchísimos años invirtiendo en el Camino", en sus infraestructuras, en sus servicios y en su promoción. "Lo que se ve ahora es el resultado de 25 años invirtiendo en el Camino", ha dicho la comisaria, que confía en que, a pesar de la extensión, toda la red jacobea esté lista de cara al 2021.

UN "ESCAPARATE" PARA COLOCAR GALICIA EN EL MUNDO

Para Cecilia Pereira, el Xacobeo es y será un "escaparate" que coloca a Galicia en el mundo, por lo que una de las líneas de trabajo actuales pasa por difundir esta marca a nivel internacional y participar de la "diplomacia cultural" que pasa por "fomentar una imagen de marca" vinculada con la cita.

Para eso, y para extender la repercusión en los siguientes Años Santos, la Xunta confía en la "buena estructura" y la "arquitectura de coordinación" que se ha logrado construir para el Xacobeo 21. Entre otras cosas, Cecilia Pereira ha elogiado la "buena relación" con el Ayuntamiento de Santiago, bajo el mando del socialista Xosé Sánchez Bugallo tras las elecciones municipales y del que ha destacado que tiene "mucha experiencia gestionando xacobeos". Del mismo modo, ha puesto en valor la relevancia de la Iglesia. "Espero que siga esa vertebración y también la participación ciudadana", ha explicado.