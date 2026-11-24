Crear con Miniverse: por qué las miniaturas son la nueva forma de desconectar y hacer un mini break- MINIVERSE

Hace tiempo que jugar dejó de ser una cosa solo de niños y que tener objetos coleccionables ya no es suficiente. Lo que nos atrae ahora es construir nuestro propio universo: abrir, descubrir, montar, decidir cómo es cada detalle y dar un sentido personal a todo lo que levantamos. El juego consiste en exprimir el proceso de creación, manipulando materiales, inventando historias con una experiencia sensorial en la que las manos toman el protagonismo y el tiempo parece detenerse.

En un mundo de pantallas y estímulos constantes, crear con las manos se ha convertido en una forma de estar presente y, sí, a cualquier edad. Crear se convierte así en un ejercicio de desconexión, una invitación a explorar la imaginación, dar rienda suelta a la creatividad y encontrar nuevas formas de expresión personal. A veces basta con algo tan sencillo como construir con las propias manos para volver a conectar con uno mismo.

“Crear se convierte en un ejercicio de desconexión, una invitación a explorar la imaginación, dar rienda suelta a la creatividad y encontrar nuevas formas de expresión personal”

Miniverse

UN UNIVERSO QUE TRASCIENDE EL COLECCIONISMO

En la desconexión y el dar rienda suelta a la imaginación es donde encuentra su lugar Miniverse, la marca de miniaturas coleccionables con el logo amarillo que lleva los objetos cotidianos a una escala diminuta sin renunciar al más mínimo detalle. Su universo trasciende el coleccionismo para convertir cada creación en una experiencia personal: una oportunidad de imaginar, construir y dar forma a un mundo propio, en el que cada pieza refleja un gusto, una personalidad y una manera particular de entender las cosas.

De esta filosofía nace el Mini Break, una forma distinta de aprovechar el tiempo libre: dedicar unos minutos a crear, dejar volar la imaginación y fijarse en los pequeños detalles. El disfrute no termina al montar la pieza, porque estas miniaturas -coloridas, originales y divertidas- acaban convertidas en pequeños objetos de exposición que dan un toque de decoración a cualquier rincón de casa.

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REAL BABY: UN UNIVERSO DEL CUIDADO INFANTIL AL FORMATO MINI

Todo ocurre dentro de Make It Mini, la categoría de bolas sorpresa que incluyen los materiales necesarios para crear miniaturas hiperrealistas paso a paso, con su momento de ‘unboxing’ y un resultado coleccionable único. Hay vinilos, recetas, electrodomésticos, réplicas de marcas icónicas y animales con su propio hábitat… pero entre todas las colecciones, ‘Real Baby’ destaca especialmente por su ternura.

Este formato traslada el universo del cuidado infantil al formato mini y lo hace con un nivel de detalle que sorprende. Sus protagonistas son unos mini bebés de silicona, de tacto suave y blandito, que invitan a recrear las rutinas cotidianas a través del coleccionismo y la creatividad. Aquí el bebé es solo el comienzo, ya que cada creador decide cómo transcurre su día.

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Para ello cuenta con mini cambiadores, mini bañeras, sabanitas y doseles para acompañar las siestas, además de bolsitas donde guardar todos sus productos. Son accesorios de acabados hiperrealistas en los que no falta ningún detalle, y que convierten el juego en una pequeña escena doméstica que se monta, se ordena y se personaliza.

La colección crece con propuestas licenciadas que incorporan pequeñas preparaciones de comida y accesorios inspirados en cuentos clásicos y personajes muy reconocibles, como los de Barrio Sésamo y Eric Carle. Y todo llega en formato de bola sorpresa, con lo necesario para descubrir, crear y completar cada colección.

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Quizás, ahí está la clave del encanto: cada creación es única y las posibilidades de combinar permiten construir un Miniverse a la medida de cada persona. Un pequeño gran universo para cuidar, imaginar y hacerlo propio pero, sobre todo, desconectar.