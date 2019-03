El 12% de la plantilla d'Endesa a Balears utilitza vehicle elèctric, després del quart Pla de Mobilitat per a Empleats

Publicado 5/3/2019 16:34:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 12 per cent de la plantilla d'Endesa a Balears utilitza vehicles elèctrics per a ús particular, després de finalitzar la quarta edició del Pla de Mobilitat per a Empleats impulsat per l'empresa en tot el país.

En concret, 87 empleats d'Endesa s'han adherit al pla a Balears, una de les Comunitats Autònomes amb major penetració del cotxe elèctric a la plantilla.

En tot el país un total de 663 treballadors d'Endesa adherits, després de 164 incorporacions amb la quarta edició del pla. D'aquesta manera, el 7,4 per cent de la plantilla d'Endesa a Espanya utilitza el vehicle elèctric, si bé l'objectiu de l'empresa és aconseguir un 10 per cent en 2020.

La quarta edició del pla també ha estat torn de renovació per als qui ja s'havien adherit a les primeres edicions, i més d'un 85% hagi renovat.

Aquesta edició del pla de mobilitat ha tornat a incloure acords amb diferents fabricants de cotxes elèctrics, la qual cosa ha facilitat la possibilitat de triar entre cinc models, tots cent per cent elèctrics i amb autonomies homologades que arriben a aconseguir més de 300 quilòmetres en alguns casos.

A més, els participants han pogut optar a un incentiu econòmic que atorga l'empresa per la col·laboració en la divulgació del pla i que dóna preferència als vehicles elèctrics a l'aparcament de les seves seus corporatives. Els empleats compten també amb el suport d'una Oficina Tècnica de Projecte, creada des de la primera edició del Pla, per a atendre totes les sol·licituds d'informació i acompanyar a l'empleat durant el procés.

PUNTS DE RECÀRREGA

La companyia també ha ofert als seus empleats i al públic en general diverses facilitats per a l'adquisició d'un punt de recàrrega domèstic. Així mateix, el Pla ha portat associat des dels seus inicis la instal·lació d'infraestructures de recàrrega en les principals seus de la companyia per a possibles urgències.

En aquests moment, hi ha 461 punts de recàrrega en sis seus de l'empresa. A les seus socials de Madrid, Zaragoza i Sevilla existeix, a més, un aparcament exclusiu de vehicles elèctrics amb accés a carregadors semi-ràpids; i compten també amb un punt de càrrega ràpida, vàlid per a qualsevol model de vehicle, amb el qual l'empleat pot carregar el 80 per cent de la bateria en menys de 20 minutos.