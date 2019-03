26M.- Galmés es compromet a solucionar el problema de la falta d'aparcament municipal a Mallorca

Publicado 28/3/2019 13:24:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, s'ha compromès a que la seva formació solucionarà "el problema de la falta d'aparcament municipal" i ha explicat que els terrenys que els ajuntaments disposin per a aparcaments seran declarats d'interès autonòmic.

El 'popular' ha indicat que això ho farà "per agilitar l'obertura" d'aquests terrens ja que considera que "resolent la falta d'aparcament, també es redueix el caos circulatori en els municipis, es dinamitza l'activitat comercial i empresarial i es crea un millor clima de convivència en el municipi".

Així mateix, ha assenyalat que una altra de les seves prioritats serà la de revisar el Pla Territorial de Mallorca (PTM) "per adaptar-lo a la realitat que es viu en els municipis, per agilitar la tramitació de les Normes Subsidiàries (NNSS) i, sobretot, per donar seguretat jurídica a les persones que requereixin de canvis en els seus habitatges".

Per això, s'ha compromès a permetre l'ampliació d'edificacions legals construïdes en superfícies de menys de 14.000 metres quadrats i obrir "el ventall a que es puguin legalitzar cases en terreny rústic que no tinguin expedient de disciplina urbanística".

Així es va expressar al debat organitzat per IB3 Ràdio entre els candidats al Consell de Mallorca, on també va posar l'accent en "el fracàs del Pacte en polítiques socials" i va assegurar que al programa electoral del PP els serveis socials seran "un eix importantíssim".

En aquest sentit, ha avançat que un dels seus primers projectes "serà dotar Mallorca de més places en centres de dia i residències".

"Augmentarem l'import de l'ajuda per a persones depenents i gestionarem des del Consell de Mallorca la Renda Social Garantida" ha destacat el candidat, qui també ha criticat que el pacte d'esquerres hagi estat "incapaç de gastar-se tot el pressupost social i hagi llevat diners del pressupostat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per destinar-lo a despesa corrent d'altres Consellerias".

Finalment, en matèria econòmica, Galmés ha promès rebaixar un 10 per cent la taxa d'incineració i la de residus per obres perquè, ha opinat, "el que necessita la gent de Mallorca és més liquiditat econòmica i retornar-los els esforços que van fer durant els anys més durs de la crisi econòmica", ha conclòs.