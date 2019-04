28A.- Balboa proposa una Llei Estatal d'Habitatge per a garantir l'accés a l'habitatge i fomentar el lloguer social

Publicado 9/4/2019 13:24:13 CET

El candidat de 'Veus Progressistes' al Congrés dels Diputats, Guillem Balboa, ha presentat aquest dimarts les mesures de la coalició en matèria d'habitatge públic i, entre altres qüestions, ha proposat una Llei Estatal d'Habitatge per a "garantir" l'accés a l'habitatge i potenciar un "canvi" en el model d'habitatge públic per a fomentar el lloguer social.

"Ningú hauria de destinar més d'una quarta part del seu sou al lloguer d'un habitatge social", ha expressat Balboa en declaracions als mitjans a més d'avançar que 'Veus Progressistes' instarà al Govern central a aprovar una estratègia d'habitatge perquè el cost del lloguer social no superi el 25 per cent dels ingressos.

"És prioritari canviar el model d'habitatge públic, augmentar el parc i reconvertir-lo al lloguer perquè la gent pugui tenir garantit el dret d'accés a l'habitatge", ha sostingut Balboa.

A més, el candidat ha censurat que els inquilins de Balears destinen "prop d'un 45 per cent" dels seus ingressos al pagament del lloguer front "el 30-35 per cent de la resta de països."

En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d'una Llei Estatal d'Habitatge que permeti "aflorar" els "3 milions, aproximadament" d'habitatges buits que, segons ha sostingut, hi ha a Espanya.

"Si hi hagués un mecanisme per a poder fer aflorar tot l'habitatge buit d'Espanya i posar-lo en el mercat per a destinar-lo prioritàriament a habitatge social, les promocions de nou habitatge públic estarien ponderades", ha manifestat Balboa.

Per part seva, la candidata de 'Veus Progressistes' al Senat, Rosa Cursach, ha destacat la "necessitat" de canviar el paradigma per a entendre l'habitatge com "una prioritat de govern" la garantia del qual passa, segons ha defensat, "no només per limitar els preus del lloguer sinó per fer aflorar els habitatges buits deixant enrere la compra per a prioritzar el lloguer".

Així, Cursach ha apuntat que Espanya és "un dels països que menys inverteix en habitatge públic" i ha assenyalat que l'Estat inverteix "menys d'un 1 per cent del PIB" quan la mitjana europea "se situa entre l'1 i el 2 per cent".