Iglesias promet a Palma reconèixer les malalties professionals de 'les Kellys'

El secretari general de Podem i candidat de la formació al Govern, Pablo Iglesias, ha explicat aquest dilluns les mesures de la formació contra la precarietat laboral i, en concret, s'ha referit al reconeixement de les malalties professionals de les quals netegen els hotels, en referència al col·lectiu de 'Les Kellys', a més de garantir-los un contracte directe amb els hotels i blindar la jubilació anticipada a les treballadores del col·lectiu.

Així s'ha expressat Iglesias durant un acte de campanya a Palma al qual han acudit unes 350 persones, 500 segons els organitzadors, en el qual també ha reiterat la proposta de la formació de pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) als 1.200 euros al mes, acabar amb la "uberització" de l'economia i prohibir els contractes temporals de menys d'un mes. A l'acte han intervingut representants del col·lectiu de les Kellys així com la Plataforma dels Pensionistes i la Plataforma de Dones Migrants de Balears.

En aquest sentit, Iglesias s'ha referit a l'inici del seu discurs a la situació de "precarietat" de les cambreres de pis com a exemple de les "històries de la gent comuna" que, segons ha defensat, "han d'omplir de contingut la paraula Espanya".

"La història d'Espanya és la història de la gent comuna que ha de treballar amb dificultats per tirar endavant, són les històries de molts joves sense contracte, de les dones amb pensions de misèria, de la gent en atur o dels milers de joves que han marxat per cercar un futur millor", ha manifestat Iglesias, qui ha convidat a la resta de formacions polítiques a "mantenir un debat" per "complir amb la Constitució Espanyola".

Entre altres qüestions, el candidat d''Unides Podem' al Govern s'ha referit a l'eliminació de la "flexibilització" laboral inclosa en la reforma laboral, a la prohibició dels contractes temporals de menys d'un mes, a una Llei d'Igualtat Retributiva per "combatre la bretxa salarial" i a "acabar amb la uberització de l'economia".

"El 28 d'abril cal omplir les urnes d'històries de gent comuna perquè hi hagi un govern al país que governi per a la gent i representi els interessos de la gent", ha resolt Iglesias.