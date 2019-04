Miralles (El PI) reclama un Contingent basc per a Balears

Publicado 24/4/2019 12:21:00 CET

El candidat del PI - Proposta per les Illes (El PI) al Congrés dels Diputats, Joan Miralles, ha insistit aquest dimecres en la necessitat d'establir un concert econòmic per a Balears, "un sistema de finançament com ja existeix al País Basc i Navarra".

En roda de premsa, Miralles ha recalcat que "l'única manera de tenir en les Illes un finançament just és votar una força d'àmbit autonòmic" i ha considerat que el debat d'Atresmedia celebrat aquest dimarts demostra que "hi ha partits polítics que a Balears treuen la bandera de Règim de Balears (REB) i el finançament just i que, quan arriben a Madrid, s'obliden d'això".

Per la seva banda, el candidat del PI a l'Ajuntament de Palma, Josep Melià, que també hi era present, ha recordat que "l'Estat té l'obligació d'actualitzar i reformar el sistema de finançament en les Comunitats Autònomes" i que "no s'ha fet gens en aquests deu mesos", a pesar que el president del Govern central, "Pedro Sánchez, recolzat per Podem, ho prometés".

En la mateixa línia, Miralles ha criticat que "no pot ser que el qui pagui més sigui el que rep menys" i ha defensat que un concert econòmic "similar al Contingent basc" ajudaria a millorar la sanitat, l'educació i l'atenció a la dependència, així com a "diversificar l'economia de Balears i estimular la innovació empresarial i la investigació".

El concert econòmic defensat pel PI, "un model no solament per a les Illes, sinó per a totes les autonomies que vulguin sumar-se", implica que cada comunitat recapti els seus impostos i estableixi els seus propis tipus impositius. Així, d'acord amb l'exposat pel candidat al Congrés, el Govern central establiria únicament els tipus impositius comuns a tot l'Estat, sempre dins dels mínims fixats per la Unió Europea.

MIRALLES: "NO VOLEM SER MILLORS NI PITJORS QUE LA RESTA DE L'ESTAT"

"No volem ser ni millors ni pitjors que la resta de l'Estat", ha subratllat Miralles, qui ha defensat que, a través del concert econòmic que reclama el seu partit, "s'establiria per a Balears una quantitat similar al Contingent basc, en funció de la població i la renda".

Finalment, el cap de llista del PI al Congrés ha reivindicat que "el Senat ha de ser la Càmera de representació territorial", per la qual cosa demanaria també la creació d'un organisme tècnic que depengués de la Cambra alta per "vetllar pel compliment del sistema" de finançament.