'Unides Podem' proposa modificar la Llei d'Amnistia per jutjar crims de lesa humanitat

La candidata d''Unides Podem' al Congrés per Balears, Antònia Jover, ha explicat aquest diumenge les mesures de la formació en relació a memòria històrica i, entre altres qüestions, ha proposat modificar la Llei d'Amnistia per "jutjar crims de lesa humanitat" així com "auditar" els béns "espoliats" durant el franquisme per retornar-los als seus propietaris.

"El franquisme es va apropiar de molts béns immobles de gent molt decent l'únic crim de la qual va ser pensar de forma diferent", ha expressat Jover durant un acte enfront de la casa de l'alcalde republicà de Palma, Emili Darder, en el qual també han estat presents la número 2 al Congrés per Balears, Lucía Muñoz, així com el candidat al Senat, Pep Malagrava.

"Som l'única excepció davant tanta impunitat i no hi haurà progrés sense justícia social, per la qual cosa hem de garantir i protegir el dret a la memòria davant aquells que la volen esborrar", ha manifestat.

Per la seva banda, Malagrava s'ha referit a l'article 10.2 de la Constitució Espanyola sobre la interpretació del dret intern sobre la base de l'establert a la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats internacionals ratificats per Espanya.

"Volem veritat, justícia i reparació, volem llevar-li les condecoracions a 'Billy el Niño' i altres torturadors, volem anul·lar els judicis de la guerra civil i el franquisme per raons ideològiques, creença o orientació sexual i volem modificar la Llei d'Amnistia perquè es puguin jutjar els crims de lesa humanitat que va cometre el franquisme", ha sentenciat.