28A.- Vox Balears inicia la seva campanya electoral aquest dijous a Sa Feixina

Publicado 9/4/2019 10:07:18 CET

Comencen la campanya recordant "a tots aquells que van donar la seva vida per un futur millor, sense importar el seu bàndol ni el seu origen"

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox Balears inicia la seva campanya electoral de cara a les eleccions generals aquest dijous a Sa Feixina (Palma), on es troba l'antic monument al creuer 'Balears' que en l'actualitat --des de 2010-- homenatja les víctimes de la Guerra Civil.

A l'aferrada de cartells, participaran el president de la formació a la Illes i candidat al Govern, Jorge Campos, el cap de llista al Congrés, Malena Contestí, i els candidats al Senat per Mallorca, Antoni Salvá i Manuela Cañadas.

Segons han indicat, Vox vol iniciar la seva campanya a Palma recordant "a tots aquells que van donar la seva vida per un futur millor, sense importar el seu bàndol ni el seu origen", com "avui donen la seva vida milers de persones desesperades" que acaben "a tombes sense nom en el fons del Mediterrani", "atretes pel miratge i l'efecte anomenada d'una esquerra" que, tal com asseguren, "promet impossibles".

Els candidats esperen a Sa Feixina, segons expliquen, "a tots els ciutadans que vulguin honrar la història, la democràcia i la llibertat en l'esperit de la concòrdia segellat per la Constitució de 1978, davant unes eleccions que canviaran la història".

Segons recorden, el 2010 l'Ajuntament de Palma va voler que el monòlit retés homenatge de totes les víctimes de la Guerra Civil, "convertint-se per consens en un monument a la reconciliació".

Anys després, durant aquesta legislatura, critiquen que l'esquerra radical ha decidit "mancillar aquest homenatge a tots els caiguts, obsessionant-se amb demolir el monument", atemptant, segons diuen, "contra l'esperit de concòrdia de la Constitució de 1978".