8M.- El Consell de Mallorca penja una pancarta en commemoració del Dia Internacional de la Dona

Publicado 4/3/2019 14:22:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca, Jesús Jurado, al costat de la directora insular d'Igualtat, Nina Parrón, han penjat aquest dilluns una pancarta a la façana de la seu de la institució insular en commemoració del Dia Internacional de la Dona, que se celebra divendres que ve 8 de març.

Amb aquesta acció, el Consell pretén donar visibilitat a la dona i a la seva lluita per una igualtat real. Per això, també penjaran la bandera la resta d'edificis oficials del Consell com la seu de l'IMAS, la Llar de la Infància i la Joventut, Sant Ferran, l'Hipòdrom i la Misericòrdia; així com 50 municipis de l'Illa.