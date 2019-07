Activat l'Índex de Gravetat 1 del pla Meteobal per risc de 'rissaga' a Menorca

Publicado 14/7/2019 12:01:16 CET

Imatge de l'alerta taronja per 'rissaga' activada a Menorca i de l'alerta groga per pluges i tormentes activada a Mallorca.

Imatge de l'alerta taronja per 'rissaga' activada a Menorca i de l'alerta groga per pluges i tormentes activada a Mallorca.

El Servei d'Emergències ha activat aquest diumenge l'Índex de Gravetat 1 (IG 1) del Pla especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (Meteobal) per risc de rissaga a Menorca.

Segons ha informat el 112 Balears a través del seu compte de Twitter, l'activació es produeix davant la previsió que aquest fenòmens es produeixi amb una oscil·lació del nivell del mar d'1,1 metres.

IG 0 A MALLORCA PER PLUGES

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat aquest diumenge l'alerta taronja a Menorca per riscos de 'rissaga'. Així mateix, ha mantingut l'alerta groga a Malloca per riscos de pluges i tempestes. En aquest sentit, el Servei d'Emergències ha activat l'IG 0 del Pla Meteobal a Mallorca per aquest motiu.

Cal recordar que l'IG 1 s'activa quan la informació meteorològica permeti preveure la inminencia d'un fenomen advers amb probabilitat elevada de risc per a persones i béns i també es declara aquest nivell en aquella situació en la qual s'ha produït un fenomen advers en zones localitzades.

Per la seva banda, l'IG 0 s'activa quan la informació meteorològica permet preveure la inminencia d'un fenomen meteorològic advers amb perill per a les persones i els béns i es correspondrà també amb fenòmens adversos observats que puguin considerar-se com a incidents locals menors i controlables per mitjà d'una resposta local ràpida, sense que es produeixin danys.