Actua Balears proposa a grans empreses la contractació de persones trans per ajudar la integració del col·lectiu

Publicado 4/6/2019 13:23:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

Actua Balears ha proposat a les grans empreses que contractin persones trans per obtenir amb això "una inserció laboral que ajudarà la integració del col·lectiu donada la seva visibilitat".

Segons ha informat el partit en un comunicat, aquest projecte planteja que aquelles empreses que vulguin contractar persones transexuals seran beneficiades en la Seguretat Social.

"Un projecte pioner per ajudar una minoria desfavorida que lluita pels seus drets i regularitzar la seva situació, donant visibilitat en estar exposats de cara al públic, normalitzant aquesta situació en una societat que no atura d'avançar i mira al futur amb optimisme i d'una forma feminista, inclusiva i transpositiva", assenyala el partit.

Per això, han explicat que "per incentivar i premiar a les empreses en aquest procés d'inclusió al mercat laboral, les persones trans disposaran d'un Certificat d'Exclusió Social per dificultats econòmiques, per la qual cosa formen part del grup de persones la contractació de les quals estarà bonificada".

En concret, si es tracta d'un contracte indefinit, les empreses rebran una bonificació de 600 euros a l'any durant quatre anys, mentre que si és temporal rebran 500 euros anuals durant la vigència del contracte i, si el contracte és a menors de 30 anys en Empreses d'Inserció, rebran 1.650 euros anuals durant tres anys, si és indefinit, o durant la vigència del contracte, si és temporal.