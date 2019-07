Actúa demana Cort que faci complir la Llei de toros 'a la balear' per impedir una correguda de toros a l'agost

Publicado 16/7/2019 13:17:52 CET

Actúa ha demanat a l'Ajuntament de Palma que faci complir la Llei de regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals, coneguda com a Llei de toros 'a la balear', per impedir una correguda de toros a l'agost.

El partit ha explicat en un comunicat que una empresa taurina ha organitzat per al proper 9 d'agost una correguda de toros, la qual cosa suposa, segons ells, que Mallorca "es tenyeix de sang i torna a l'època rància del blanc i negre".

El portaveu d'Actúa a Palma, Guillermo Amengual, ha lamentat que "de nou la set de sang dels afeccionats taurins prevalgui sobre la protecció dels animals". "Els taurins no van a veure art, ni estilisme, van a veure sang, tortura i mort. Són uns sàdics", ha declarat Amengual.

En aquest sentit, Amengual ha recordat que el Consistori "té les eines" per impedir la celebració de la correguda de toros, per la qual cosa ha exigit que es facin complir els articles vigents de la Llei de toros 'a la balear'.

"En una ciutat amiga dels animals no poden celebrar-se corregudes de toros. En cas que es dugui a terme la correguda de toros del coliseu palmesà, demanarem per escrit l'eliminació de la declaració de Palma ciutat amiga dels animals", ha advertit Amengual.

Actúa ha recordat també que hi ha articles de la Llei de toros 'a la balear' que han de complir-se sota el risc de perdre la llicència d'activitats de no fer-ho com, per exemple, la de menors de 18 anys prohibida, amb sanció individual que va des dels 1.000 euros als 100.000, control antidopatge a toreros i toros, i quiròfan funcional a la infermeria, entre altres.