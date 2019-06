Air Europa aterra a Panamà on confia a volar diàriament abans d'un any

Publicado 4/6/2019 13:37:22 CET

L'aerolínia opera ja en 23 destinacions d'Amèrica i a altres 30 en codi compartit

PANAMÀ, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha estrenat aquest dilluns la seva ruta entre Madrid i Panamà, amb una ocupació mitjana del 90%, i amb el president de Globalia, Juan José Hidalgo, a bord del vol inaugural que ha estat rebut en l'aeroport internacional de Tocumen pel president panameny, Juan Carlos Varela.

Varela va donar la benvinguda als 230 viatgers del vol inaugural i a la comitiva que ha acompanyat a l'empresari espanyol a bord del Boeing 787-8 'Dreamliner' d'Air Europa, que va ser rebut amb el tradicional ruixat d'aigua, i que és a més el primer avió d'aquest tipus que aterra a Panamà.

El president panameny ha explicat que va conèixer a Hidalgo personalment el setembre de 2014 en un fòrum sobre inversions a Panamà, on ja li va expressar la seva intenció d'establir una connexió amb el país per reforçar la seva presència a Centreamèrica on ja opera des de 2017 a Hondures. "Avui és ja una realitat", ha celebrat el mandatari panameny.

Varela ha destacat l'alt nivell d'ocupació tant en la seva arribada amb un 78% com en el de retorn amb un 97% (286 passatgers) de la ruta d'Air Europa, que "contribuirà a enfortir el 'hub' de les Américas". "Seguim treballant per mantenir-nos com el país més interconnectat de la regió, amb una plataforma de connectivitat àgil i segura", ha afirmat mostrant la seva satisfacció.

Del seu costat, el president de Globalia, Juan José Hidalgo, ha afirmat que Air Europa preveu un comportament "molt positiu" d'aquesta ruta, doncs els factors mitjans d'ocupació, tant de l'inici com dels propers mesos, se situen per sobre del 75%. "Tendrem molt èxit", ha dit.

La ruta a Panamà d'Air Europa, operada un Boeing 787-8 'Dreamliner' amb capacitat per 296 passatgers (22 en 'business'), s'estrena amb quatre freqüències a la setmana --dilluns, dimecres, divendres i diumenge--, però aspira a ser diària.

El director general de Desenvolupament Internacional de Globalia, Lisandro Menú-Marqué, ha explicat que davant la demora en les entregues d'avions de la seva flota 'Dreamliner' s'han reprogramat les freqüències previstes inicialment en les noves rutes, com aquesta de Panamà, que operarà quatre vegades per setmana enfront de les cinc anteriorment planificades, però no les dates d'obertura.

ABANS D'UN ANY SERÀ DIÀRIA.

Hidalgo espera poder incorporar més freqüències a aquesta ruta a curt termini i abans d'un any comptar amb un vol diari a Panamà. "L'avió és tan còmode i modern que crec que que el que vagi una vegada amb Air Europa, repetirà", ha confiat.

Air Europa entra així a competir amb Iberia que vola Panamà amb una freqüència diària operada amb l'A330-300, amb capacitat per 292 passatgers, mercat en el qual porta operat 48 anys.

La ruta a Panamà se sumeixi a la inaugurada en Medellín l'1 de juny, amb tres freqüències setmanals que ampliarà, i on Air Europa espera una ocupació mitjana superior al 75% en el seu primer any. Amb aquestes obertures, opera en 23 destinacions d'Amèrica i a altres 30 en codi compartit.

Pel que fa al mercat de Panamà, Hidalgo ha reconegut que s'ha de promocionar més la destinació doncs "turísticament no és molt conegut", però ha posat en valor que en el primer vol han viatjat 130 europeus gràcies a la connexió que s'ofereix des del 'hub' de Madrid.

ATREURE A ESPANYOLS I EUROPEUS A lA DESTINACIÓ.

"Tenim països confrontants com Santo Domingo, Cuba o Cancún a Mèxic als quals la gent està ja molt acostumada a viatjar i ara hem de treballar per portar aquí a molts espanyols i europeus. És un treball que ens toca ara, a tot el meu equip i hem de tirar tota la força per aconseguir l'objectiu de portar a molta gent a Panamà", ha conclòs.

L'aposta d'Air Europa pel mercat panameny implica també una "excel·lent connectivitat" des de Tocumen a Costa Rica (San José), Nicaragua (Managua), El Salvador (San Salvador) i Guatemala, així com a diversos punts de Colòmbia en virtut de l'acord amb Copa Airlines.

Des de Madrid-Barajas, tant el seu passatger com el client de Copa Airlines que voli en codi compartit, podrà connectar amb 23 destinacions nacionals i 17 a Europa, Àfrica i Orient Mitjà.

L'obertura de les noves rutes a Panamà i Medellín s'emmarca en el pla d'expansió internacional en el qual està immers l'aerolínia i amb el qual persegueix connectar amb la gran majoria de països d'Amèrica Llatina. El seguiràs la nova ruta a Iguazú (l'Argentina) a l'agost, dos mesos després de l'anunciat. La seva previsió de creixement a Amèrica serà del 10,2% el 2019.