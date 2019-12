Alliberen 88 exemplars nous de ferreret a la Serra de Tramuntana

Publicado 10/12/2019 12:46:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Conselleria de Medi ambient i Territori han alliberat aquest dimarts 88 exemplars de ferreret a la finca d'Es Tossals Verds, a Alaró, criats prèviament a les instal·lacions del zoo de Barcelona.

Segons ha informat la Conselleria, és la cinquena vegada que s'alliberen exemplars d'aquesta espècie. La col·laboració entre el Servei de Protecció d'Espècies i el zoo ha permès reintroduir, des de 2016, més de 220 exemplars a la Serra de Tramuntana, una xifra que ascendeix fins als 650 des de l'inici de la col·laboració, el 1993.

Així, actualment hi ha un total de 35 localitats amb ferreret, 20 de les quals són de nova creació.

Encara que el ferreret està actualment definit com a espècie vulnerable per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, legalment encara està catalogat com a espècie en perill d'extinció.

Des del Govern s'han redactat dos plans de conservació, els quals han permès diverses actuacions de conservació i reintroducció. El primer es va aprovar el 1991 i el segon, el 2007.

Des del Servei de Protecció d'Espècies apunten que, de moment, es manté la situació favorable de l'espècie i la tendència és positiva, però que "s'ha de continuar treballant activament en la recuperació, amb la restauració i creació de punts de cria, així com en l'eliminació de depredadors, principalment la serp d'aigua".

Va ser el Pla de 1991 el que va engegar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi ambient i el zoo de Barcelona, que té com a objectiu estendre la cria en captivitat del ferreret.