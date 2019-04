Alumnes de secundària sembren els primers arbres del bosc urbà del canódromo de Palma

Publicado 8/4/2019 16:47:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Uns 25 alumnes dels Instituts Joan Alcover i Ramon Llull han plantat aquest dilluns els primers arbres del bosc urbà del canòdrom de Palma, un projecte que, d'acord a les previsions de l'Ajuntament de Palma, es finalitzarà a l'estiu.

Així ha informat Cort en un comunicat en el qual el director general d'Urbanisme, Gabriel Horrach, ha explicat que els alumnes han treballat en un projecte participatiu on els tècnics els hi han explicat "com es dissenya un parc" i en el qual els joves han participat en la "construcció d'un espai públic" de la ciutat.

"Els projectes municipals passen de tenir una lectura més paternalista a tenir una relació de corresponsabilitat amb els veïns", ha manifestat Horrach, qui ha estat acompanyat de l'arquitecte del projecte, Pere Soler, i de la directora del IES Joan Alcover, Aina Llabrés.

"Les xerrades amb els tècnics de l'Ajuntament han culminat amb la plantació d'arbres", ha sostingut el director general d'Urbanisme, qui ha afegit que els alumnes continuaran amb el projecte "explicant les seves idees" relacionades amb el projecte del velòdrom.

RECTA FINAL DEL PROJECTE

Des de Cort han recordat que les obres del bosc urbà del canòdrom, pressupostades en 853.050 euros procedents de la Llei de Capitalitat, es van iniciar el juliol de 2018 i han assegurat que, d'acord a les previsions del Consistori, els treballs finalitzaran entre juliol i agost.

El projecte contempla la plantació d'uns 280 arbres autòctons a la parcel·la de més de 16.000 metres quadrats amb exemplars de lledoners, pins, alzines, roures, arces, pollancres, oms, xiprers i oliveres a més de la plantació d'arbustos com mata, llorer, arboços, ginesta, jara blanca i herba, entre d'altres.

El bosc urbà incorporarà sistemes de drenatge que, segons ha assenyalat Horrach, permetran que l'aigua de la pluja s'autogestioni i es complementi amb sistemes de reg d'aigua regenerada. A més, ha apuntat que en els propers mesos es plantaran arbres i arbustos per, posteriorment, incorporar mobiliari urbà que, entre uns altres, habilitaran recorreguts per a vianants, eliminaran barreres arquitectòniques i milloraran la connexió amb els carrers confrontants.