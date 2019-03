La Fiscalia manté la pena de cinc anys de presó a Rodríguez en el 'cas Over'

Actualizado 28/2/2019 17:08:09 CET

Afegeix un delicte a l'excap de premsa de la Conselleria de Salut, María Luisa Durán

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha mantingut la seva sol·licitud de pena de cinc anys de presó a l'exconseller d'Interior, José María Rodríguez (PP), pel judici del 'cas Over' que investiga el presumpte ús de fons públics per beneficiar a Over Màrqueting, empresa propietat de Daniel Mercat, que es va encarregar de la campanya electoral del PP de Balears l'any 2003.

En l'exposició de les seves conclusions definitives sobre aquest judici, el Ministeri Fiscal, a més, ha introduït el delicte de negociacions prohibides a funcionaris per l'excap de premsa de la Conselleria de Salut, María Luisa Durán, pel qual li demana una pena de multa i l'abonament de 23.900 euros. Inicialment, Durán estava investigada solament per un delicte de prevaricació. Per aquest delicte se li demana dos mesos de presó i inhabilitació.

A Rodríguez, a pesar que se li manté la sol·licitud de pena de presó i d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic, la Fiscalia li ha retirat l'acusació derivada d'un contracte en Funció Pública --indica que no hi ha una prova clara que no es fes res-- però manté que va haver-hi malversació i prevaricació en relació a un contracte per realitzar la imatge de la Policia Turística.

Segons ha explicat el fiscal Anticorrupció, Juan Carrau, existeix un "dubte raonable" respecte al contracte de la publicitat d'oferta pública d'ocupació en la Funció Pública pel que considera que s'ha d'optar per "la presumpció d'innocència". Malgrat això, també ha dit que no hi ha "una prova clara" que aquest treball "ho fes Over".

L'expresident del Govern, Jaume Matas, que també estava investigat en el cas, va arribar a un pacte amb la Fiscalia pel qual va admetre haver comès delictes de frau a l'administració, malversació de cabals públics i prevaricació. A aquest pacte també es va adherir Mercat, que també estava investigat.

En concret, Matas va admetre aquests delictes i va abonar la seva part de la responsabilitat civil, de prop de 10.000 euros. La pena de presó es va veure rebaixada a dos anys i mig de presó i va ser substituïda per una multa de 18.000 euros.

Aquest procediment és la peça separada número 27 del 'cas Palma Sorra' i engloba les tres subpeçes en les quals al seu torn es va dividir aquesta peça. Va començar l'1 d'octubre de 2018 però la seva marxa va haver d'ajornar-se fins a febrer d'aquest any a causa de la malaltia d'una de les magistrades.



DECLARACIONS D'AQUEST DIJOUS

Aquest dijous, abans de presentar les conclusions definitives, s'ha produït la declaració de diversos testimonis. Un d'ells, un auxiliar administratiu de la Conselleria de l'Interior ha assegurat, després de ser preguntat per si era habitual que es canviés la data de les factures, que això "era l'últim recurs". A més, ha dit que va rebutjar una factura d'Over Màrqueting perquè aquesta no estava signada per cap superior.

Una altra testimoni, l'ex-secretària general de la Conselleria de Salut i Consum, ha estat preguntada per com considera que en un negociat sense publicitat, les tres empreses que l'Administració estava obligada a presentar fossin del mateix grup (Over Màrqueting). Sobre això, ha dit que no s'havia fixat ja que ella s'encarregava de l'anàlisi formal dels contractes però que "vist així" li "xoca".

En concret, la Fiscalia li ha preguntat per dues campanyes de Salut, una sobre dona i tabaquisme i una altra per hàbits saludables que van ser encarregades a les empreses de Mercat. Ambdues es van cobrar pel mateix import, 29.987 euros.