Govern manté contactes amb empreses interessades a comprar centres productius de Thomas Cook a Balears

(I-D) La ministra de Turisme en funcions, Reyes Maroto; la presidenta del Govern, Francina Armengol i el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela durant la reunió amb treballadors afectats per la fallida de Thomas Cook, en la - Isaac Buj - Europa Press

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern en funcions, Reyes Maroto, ha afirmat aquest divendres a Mallorca que l'Executiu central està duent a terme una ronda de contactes amb diverses empreses que estan interessades en la compra d'una part del centre productiu de Thomas Cook a Espanya i concretament a Balears.

Així s'ha expressat la ministra després de reunir-se a Palma de Mallorca amb una representació dels treballadors i empreses afectats per la fallida del touroperador britànic Thomas Cook. Maroto ha detallat que una de les empreses interessades a adquirir part d'aquests establiments és l'agència de turisme britànica Hays Travel, que ha mercat ja 555 oficines de Thomas Cook.

En aquest sentit, la ministra ha explicat que establiran una línia de treball amb l'administrador concursal de Thomas Cook, que també ha participat en aquesta reunió.

Així, l'objectiu d'aquest full de ruta serà que, malgrat el cessament d'operacions, es pugui procedir a la venda de determinats centres productius, la qual cosa, segons Maroto, "dóna una llum a molts dels treballadors i treballadores" de Thomas Cook a Balears.

Així mateix, la ministra ha considerat que, en el cas que aquesta via de treball es dugui a terme amb èxit, es podria "minoritzar" l'impacte negatiu que ha tingut la fallida de l'empresa sobre l'ocupació. Aquesta compra d'una part de les oficines de Thomas Cook a les Illes, podria suposar que alguns dels treballadors passessin a treballar per a un tercer.

D'altra banda, Reyes Maroto ha recordat que des del Govern han desenvolupat diverses mesures per pal·liar la fallida entre el sector empresarial balear i ha assenyalat que el Govern treballa en el desenvolupament d'una línia d'ajudes ICO "de fins el 200 milions d'euros" que esperen aprovar dijous que ve en la Comissió delegada d'assumptes econòmics.

Aquestes ajudes tenen l'objectiu de permetre que el sector empresarial balear pugui tenir liquiditat per atendre el pagament de factures a proveïdors. En aquest sentit, la ministra ha destacat que es tracta d'una línia "molt àmplia" que no només va a afectar als empresaris afectats per Thomas Cook, sinó que també incorporarà a proveïdors.

"És molt important incorporar als proveïdors que no tenen directament factures amb Thomas Cook ja que la fallida afecta a tota la cadena de valor", ha afegit Reyes Maroto. A més, ha indicat, també, que estan desenvolupant un fons de competitivitat per "modernitzar" el model turístic balear i aconseguir que sigui "menys depenent del touroperador".

En aquest sentit, aquest fons pretén dotar a les empreses de les eines digitals necessàries perquè puguin arribar, directament, als mercats turístics sense haver d'intervenir amb un touroperador.

Durant la seva visita a la Illa la ministra ha estat acompanyada per la presidenta de Govern de Balears, Francina Armengol, el conseller de Model Econòmic Turisme i Ocupació del Govern, Iago Negueruela, i el delegat del Govern en Funcions a Balears, Ramón Morey, entre altres autoritats.

També han participat en la reunió varis dels representants sindicals de les Illes com el secretari general de Comissions Obreres a Balears, José Luis García i el secretari general d'UGT, Alejandro Texías, que han expressat la seva "satisfacció" per la línia de treball que està desenvolupant l'administració Estatal i Balear davant aquesta crisi.

Per la seva banda, Texías ha agraït a la ministra Maroto que "hagi recolzat totes les mesures del Govern balear". A més, durant la reunió, el secretari general d'UGT a Balears ha demanat a l'administrador concursal que el procés es dugui a terme amb "agilitat" i "transparència".