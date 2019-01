AMP.- Rosario Sánchez assegura que "per a Balears els PGE de 2019 són millors que qualsevol dels vuit últims"

Publicado 15/1/2019 13:38:49 CET

Creu que el Règim Especial per a Balears (REB) "s'aprovarà de manera imminent"

La delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que per a aquesta comunitat autònoma el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2019 és "millor que qualsevol dels aprovats en els últims vuit anys", a pesar que la inversió directa prevista sigui de 152,03 milions d'euros, un 11,7% menys que la pressupostada l'any anterior.

En roda de premsa, Sánchez ha explicat que si a la inversió directa se li suma la subvenció del transport --261,3 milions-- i els més de 40 milions en inversions indirectes s'arriba a uns 452 milions d'euros, cosa que ha qualificat d'"esforç important".

En aquest sentit, ha dit que el Govern "entén i atén" la necessitat d'inversió a Balears i per això s'han dut a terme "convenis importants" en matèria d'infraestructures i, a més, està el "compromís" del Règim Especial per a Balears (REB) que, segons creu, "s'aprovarà de manera imminent".

Tal com ha dit, des de l'Executiu central li han assegurat que "falten dues coses breus" i que, quan es tinguin, s'impulsarà l'aprovació del REB a través del Ministeri de Presidència.

DESGLOSSAMENT DELS PGE

En el seu desglossament del projecte de comptes estatals, Sánchez ha remarcat que "la despesa social aconsegueix un dels percentatges més alts registrats, amb un 57,3%". En concret, ha dit que més de 168.000 pensionistes de Balears es beneficiaran d'un increment en les seves pensions de l'1,6% de manera general, d'un 3% per a les pensions mínimes i no contributives i de fins a un 7% les pensions de viduïtat.

A més, ha assegurat que "més de 50.000 treballadors públics" de les Illes es beneficiaran d'un increment general del 2,25% en les seves retribucions i que més de 1.200 majors de 52 anys en atur recuperaran el subsidi d'atur.

Entre altres dades, també ha destacat que 1.300 persones cuidadores de la Comunitat recuperaran la cotització a la Seguretat Social; que més de 10.000 estudiants podran beneficiar-se de l'increment de les beques i que més d'11.000 escolars es podran beneficiar de l'augment de les ajudes per a la compra de material escolar. Així mateix, més de 1.200 nens tindran més ajudes de menjador escolar.

En un altre sentit, Sánchez ha dit que al voltant de 4.600 pares es podran beneficiar de l'ampliació de cinc a vuit setmanes del permís de paternitat i que els ajuntaments de Balears es beneficiaran del repartiment de 300.000 euros addicionals per combatre la violència contra les dones respecte al previst en el Pacte d'Estat. "Som un govern feminista que aposta per la igualtat", ha asseverat.

INVERSIONS DIRECTES

En relació a les inversions directes per a Balears, Sánchez ha detallat que es destinarà 1,5 milions d'euros, per a la construcció del nou edifici judicial d'Eivissa; 1,2 milions per a la rehabilitació del Baluard del Príncep; 12,8 milions per al sanejament i depuració d'aigües.

A més, es destinarà un milió per a obres de conservació del litoral; 0,15 milions per a la rehabilitació del museu d'arqueològic d'Eivissa i 0,5 milions per a la nova seu del sistema d'observació costaner.

També es destinaran 27,7 milions per part d'Enaire per a actuacions en l'Aeroport de Palma, 4,7 milions per a l'ampliació de la plataforma d'estacionament d'aeronaus, 2,1 milions per a l'evolució del sistema Sacta i 5,5 milions per a l'Aeroport d'Eivissa. Altres 4,6 milions aniran per als molls de Ponent del port de Palma i 3,1 milions per a l'esplanada i els molls d'abric de Botafoc en el Port d'Eivissa.

MÉS DE 40 MILIONS EN INVERSIONS INDIRECTES

Respecte a les inversions indirectes, hi haurà 10 milions d'euros per al conveni del ferrocarril; 10 milions per a la reconversió i millora de destinacions turístiques pioners; 11,75 milions per a carreteres, a través dels convenis amb els consells insulars; i 8,57 milions per al Pla d'Habitatge Estatal, on s'inclouran els habitatges de Can Escandell a Eivissa.