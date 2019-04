AMP.- El Tribunal Suprem desestima el recurs de Xelo Huertas contra l'expulsió de Podem

Publicado 15/4/2019 14:01:05 CET

Considera que la sanció que li va imposar el partit no va vulnerar els seus drets fonamentals

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de l'expresidenta del Parlament balear, Xelo Huertas, contra l'expulsió de Podem al desembre de 2016, que va implicar el seu cessament com a màxima autoritat de la Càmera balear.

La Sala Primera civil considera que la sanció imposada pel partit no va vulnerar els drets fonamentals de la diputada a la llibertat d'expressió, a la igualtat i a la participació política, i que el partit va actuar amb una base raonable dins de la seva llibertat d'organització i funcionament.

La sentència del Suprem també condemna a l'expresidenta al pagament de les costes.

VOT EN CONTRA AlS PRESSUPOSTOS DE 2017

L'origen de la sanció radicava en un xat del partit en el qual Huertas va manifestar que votaria en contra del Projecte de Pressupostos presentat pel Govern per 2017, després que un membre de Podem, Daniel Bachiller, informés que el Govern no renovaria el conveni de la Fundació de la qual depenia el seu laboratori.

Huertas va indicar en aquests xats que els socis del 'Pacte' havien "deixat sense treball un company sense cap raó objectiva, només perquè ha treballat per Podem" i va insistir que votaria en contra del projecte de pressupostos autonòmics. Va mantenir aquesta postura en el Consell Ciutadà Autonòmic de Podem, sostenint que votaria 'no' si no se solucionava la renovació del conveni de la qual depenia el laboratori de Bachiller.

L'àrea legal de Podem, per la seva banda, va apuntar que condicionar el suport de Podem als pressupostos a mantenir en vigor el conveni amb el laboratori d'un militant podia constituir un delicte de tràfic d'influències o de suborn i va argumentar que anteposar l'interès particular al general implicava l'expulsió del partit.

El Consell de Coordinació Estatal de Podem va obrir un expedient disciplinari a Huertas i la Comissió de Garanties Democràtiques va sancionar la diputada amb l'expulsió, per considerar-la una infracció molt greu. Huertas va recórrer davant la Comissió estatal, que va confirmar la sanció per "manipular o atemptar contra la lliure decisió dels afiliats a Podem o els seus òrgans de decisió" i per "no escoltar els acords i directrius adoptats" per aquests òrgans.

Així, Huertas va recórrer als tribunals interposant una demanda contra el partit en la qual sol·licitava declarar nul·la l'expulsió argumentant que vulnerava els seus drets fonamentals a la llibertat d'expressió, a la participació política i a la igualtat. El Jutjat i després l'Audiència Provincial van rebutjar les seves pretensions i va acabar acudint al Suprem.

EL TS NO VEU VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS

El Tribunal Suprem ha rebutjat els seus arguments i ha descartat que Podem vulnerés els drets fonamentals de Xelo Huertas en expulsar-la. PEl que fa a la llibertat d'expressió, els magistrats assenyalen que la sanció no deriva de les opinions expressades al debat entorn de si havia de votar-se a favor o en contra dels pressupostos, sinó per la seva decisió de desobeir l'acordat pels òrgans del partit.

Huertas finalment va votar a favor dels pressupostos però el Suprem entén que això no impedeix la sanció, perquè va venir motivada "per l'exteriorització de la seva decisió de votar al parlament autonòmic desobeint l'acordat pels òrgans del partit i per afavorir els interessos d'una tercera persona". A més, ressalta el dany a la cohesió interna del partit i el descrèdit per a la seva imatge pública, en tractar-se Huertas d'un càrrec rellevant de Podem en aquell moment.

Per als magistrats, és "raonable" que Podem interpretés que l'actuació de la demandant era contrària als principis ètics del partit, "en condicionar el seu vot al parlament a l'obtenció, en el si de les negociacions pressupostàries, d'un favor particular per a una determinada persona, un company polític de la demandant".

Huertas també havia al·legat un presumpte tracte discriminatori perquè un altre diputat -Baltasar Picornell- va fer "manifestacions substancialment idèntiques" a les seves i no va ser sancionat. En aquest aspecte, el TS aprecia que l'actuació dels dos va ser diferent, perquè encara que Picornell es posicionava en la mateixa línia que Huertas respecte al suport als pressupostos, "no consta" que "intentés condicionar l'actuació dels òrgans de decisió del partit ni que manifestés la seva decisió de desobeir l'acordat".

Finalment, Huertas havia argumentat que la hi estava privant del dret a la participació en assumptes públics en el partit al que pertanyia i negava que la seva conducta pogués suposar una pressió als òrgans de Podem. De nou el Suprem ha rebutjat aquestes al·legacions perquè manté que amb la seva actuació Huertas va intentar "condicionar de manera rellevant" les decisions que havien d'adoptar els òrgans del partit, ja que la decisió de trencar la disciplina de vot "podia posar en perill l'aprovació dels pressupostos que el seu partit havia negociat".

CESSAMENT COM A PRESIDENTA

En executar-se l'expulsió del Grup Parlamentari de Podem, els serveis jurídics del Parlament van haver d'elaborar un informe sobre el procediment a seguir, en tractar-se d'un cas sense precedents en la història democràtica de Balears.

L'article 39c del Reglament de la Càmera estableix que els membres de la Taula cessen com a tals en deixar de pertànyer al seu grup parlamentari, i, atès que Huertas va passar a formar part del Grup Mixt, com a conseqüència va perdre la seva condició de membre de la Taula i per tant de presidenta.

No obstant això, el cessament no va poder dur-se a terme en una primera sessió de la Taula, una reunió tibant que es va veure interrompuda en abandonar Huertas i els dos diputats del PP uns 20 minuts després que comencés la sessió, per una disputa relativa a un informe jurídic.

En una convocatòria posterior, a la fi de gener de 2017, finalment els altres quatre membres de la Mesa -dues del PP, un del PSIB i un altre de MÉS- van ratificar el cessament, en una sessió en la qual la pròpia Huertas es va inhibir. Va ser substituïda en la Presidència per Baltasar Picornell.