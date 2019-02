El TSJIB admet l'ampliació de la querella d'Europa Press i 'Diari de Mallorca' contra el fiscal Juan Carrau

Publicado 8/2/2019 16:55:36 CET

La magistrada rebutja el sobreseïment sol·licitat pel fiscal cap de Balears, Bartomeu Barceló

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha admès a tràmit l'ampliació de la querella presentada per Europa Press i 'Diari de Mallorca' i els periodistes Blanca Pou i Kiko Mestre contra el jutge del 'cas Cursach', Miguel Florit, un escrit amb el qual van estendre la seva denúncia al fiscal Anticorrupció, Juan Carrau, al que consideraven "inductor" de prevaricació i altres delictes.

El Tribunal ha considerat que procedeix l'admissió a tràmit de l'ampliació, "ja que no pot descartar-se que els fets poguessin ser constitutius de delicte".

A més, el TSJIB ha rebutjat el sobreseïment lliure que havia sol·licitat el fiscal cap de Balears, Bartomeu Barceló, qualificant la petició de "pretemporànea" perquè "la investigació dels citats fets es troba en una fase encara embrionària", sense que s'hagin practicat "les mínimes diligències necessàries".

AMPLIACIÓ DE LA QUERELLA

L'admissió de la querella contra Florit i Carrau ha estat declarada en una resolució dictada aquest divendres per la magistrada Felisa Vidal. L'ampliació també demanava incloure com fets presumptament delictius el rastreig de dades telefòniques dels mòbils dels dos periodistes i el telèfon fix de l'agència de notícies.

En una de les ordres dictades per Florit es demanaven gairebé tres anys de llistats de trucades i posicionaments de la redactora d'Europa Press, malgrat que no figura com investigada. Totes aquestes actuacions van ser avalades pel fiscal Carrau.

Per a la magistrada del TSJIB, "existeix entre els possibles delictes a investigar la connexió" exigida per la Llei d'Enjudiciament Criminal perquè s'investiguin els fets en una mateixa peça. En relació al fiscal, "també ha de predicar-se la connexió dels delictes atribuïts" donada la seva intervenció en els fets.

Així, la magistrada declara que "procedeix l'admissió a tràmit de l'ampliació de la querella sol·licitada", ja que "no pot descartar-se que els fets als quals es refereix l'ampliació poguessin ser constitutius de delicte".

CONEIXEMENT "NO FRAGMENTARI" DE LA PEÇA PER REVELACIÓ

Així mateix, el TSJIB ha accedit a la petició dels querellants que es recaptin la totalitat de les actuacions practicades en la peça per descobriment de secrets instruïda en el Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma.

"Del recaptat fins al moment i de l'al·legat resulta que és pertinent atendre al sol·licitat, ja que es fa necessari el coneixement total i no fragmentari de l'acordat en les diligències prèvies", raona la magistrada.

Així, el Tribunal Superior de Justícia sol·licitarà al Jutjat "totes les actuacions d'intercepció de comunicacions que s'hagin adoptat, compreses els d'incorporació al processament de dades de trànsit i/o localització", i els incorporarà a la instrucció de la querella.

REBUTJA L'ARXIU DE LA CAUSA QUE VA DEMANAR EL FISCAL CAP

Així mateix, en una altra resolució dictada aquest divendres, el TSJIB ha rebutjat l'arxiu de la causa que havia demanat el fiscal Barceló. En els fonaments jurídics, la magistrada argumenta que "singularment, resulta que no s'ha incorporat a la causa cap dada desconeguda pel Ministeri Fiscal al temps de l'admissió a tràmit de la present querella". A més, la jutge del TSJIB recorda "que el fiscal no es va oposar a aquesta admissió a tràmit".

"En conseqüència, i atès que de l'actuat fins al moment no es pot descartar que els fets investigats poguessin ser constitutius d'infracció penal, no cal accedir al sol·licitat sobreseïment lliure", conclou la magistrada, que afegeix que cal "titllar aquesta sol·licitud de pretemporànea".