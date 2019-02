Antoni Camps deixa el PP i s'uneix a Vox Menorca perquè l'illa necessita "polítiques valentes"

Publicado 26/2/2019 10:16:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP Antoni Camps deixarà aquesta formació, on ha militat 25 anys, per ser el candidat de Vox al Consell de Menorca perquè, tal com ha explicat, l'illa necessita "polítiques valentes" i perquè des de la seva nova formació podrà defensar "la vida des del moment de la concepció a la mort natural".

En declaracions a Europa Press, Camps ha explicat que "ideològicament" comparteix "les línies de Vox". "El detonant més significatiu és la rectificació de Pablo Casado sobre la llei de l'avortament al que entenc com un assassinat", ha dit.

Segons ha dit, la seva intenció era deixar la política però en veure que Vox defensava la seva posició sobre la "defensa de la vida" li va semblar que l'adequat era unir-se a aquesta formació.

Així mateix, ha dit que no té "cap paraula negativa" cap al PP i ha assegurat que solament pot "donar les gràcies a Company i Sugrañes".

D'aquesta manera, Camps no ha assistit al plenari d'aquest dimarts en el Parlament i aquest dimecres es donarà de baixa de la formació i renunciarà al seu escó en la cambra autonòmica.