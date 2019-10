Un any des de la tragèdia de Llevant

Publicado 8/10/2019 18:28:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mallorca recordarà aquest dimecres les greus inundacions que va sofrir el Llevant de l'Illa el 9 d'octubre de 2018, en el primer aniversari de la tragèdia, que va deixar 13 víctimes mortals, a més d'importants danys materials xifrats en milions d'euros.

Les inundacions van ser causades per una tempesta amb intenses pluges que va tenir lloc la tarda del 9 d'octubre de 2018. Aquest fenomen va abastar uns 232 km2 dels municipis mallorquins de Sant Llorenç, Artà, Son Servera, Manacor i Capdepera, amb una població afectada d'unes 35.000 persones. La localitat més perjudicada va ser Sant Llorenç des Cardassar, un municipi d'uns 8.000 habitants. La recerca de víctimes va durar dies i es van mobilitzar milers de voluntaris civils.

El Govern va aprovar ajudes per als afectats per les quals ja ha abonat 37,8 milions d'euros del crèdit de 45 milions que va sol·licitar. Així mateix, el Consell va executar obres per més de 23,4 milions i està pendent de rebre de l'Estat el 50 per cent del cost.

EL CABAL ES VA MULTIPLICAR PER SET EN 15 MINUTS

La tempesta va començar aproximadament a les 15.00 hores del 9 d'octubre. Entre les 19.00 i les 20.00 hores es va superar el límit de vessament -la quantitat màxima de pluja que el terreny és capaç de filtrar-, i l'episodi torrencial va acabar cap a les 00.00 hores.

Segons l'informe que va elaborar la Direcció general d'Emergències, durant la tarda del 9 d'octubre de 2018, el cabal del torrent va passar de 70 metres cúbics per segon fins als 513 m3/s en 15 minuts, i l'aigua va aconseguir una velocitat de 50 km/h.

La tempesta també va deixar importants danys materials, que el Govern va estimar llavors en 91 milions d'euros: entre altres, quatre carreteres tallades, vuit ponts amb danys estructurals greus, edificacions, vehicles, infraestructures de telecomunicacions, aigua potable, xarxa elèctrica i canalitzacions d'aigua.

VÍCTIMES MORTALS

La 'torrentada' va deixar 13 víctimes mortals, un d'ells un menor. Entre els morts hi havia veïns de les localitats afectades i també turistes estrangers.

Cinc víctimes van ser trobades en la primera nit; la primera d'elles va ser confirmada per la Guàrdia Civil el 9 d'octubre a les 22.42 hores, trobada a la seva casa a Sant Llorenç.

L'última víctima localitzada va ser un nen de cinc anys, el cos del qual va ser trobat el 17 d'octubre després de dies de cerca. El menor viatjava amb la seva mare i amb la seva germana a bord d'un cotxe quan van ser aconseguits per la riuada el dimarts. La dona va aconseguir treure a la nena del vehicle, però després el cotxe va ser arrossegat pel corrent. El cos de la mare va ser trobat a l'interior del cotxe.

OPERATIU D'EMERGÈNCIA

Es van produir més de 300 rescats i van ser localitzades 74 persones desaparegudes. Es va organitzar un ampli operatiu d'emergència amb participació de diverses institucions -112, Guàrdia Civil, Bombers, Protecció Civil, Policia Local, Creu Roja i molts altres-, les tasques de la qual, en les primeres hores, es van centrar principalment en la recerca de desapareguts, i, davant l'amenaça d'un nou episodi de pluges uns dies més tard, en la neteja del torrent de Sant Llorenç i Canyamel.

Cal tenir en compte que la tempesta havia causat interrupcions en el subministrament elèctric i d'aigua i a les xarxes de comunicacions, la qual cosa va dificultar els treballs dels serveis d'emergència.

En els dies posteriors a la tragèdia, unes 2.000 persones es van inscriure com a voluntàries per ajudar en les tasques de neteja, en les quals van col·laborar organismes com la Unitat Militar d'Emergències (UME), entre altres. En els treballs de neteja de residus, fang i objectes arrossegats per l'aigua es van recollir prop de 5.000 tones de material.

AJUDES PÚBLIQUES

El Govern va aprovar un paquet d'ajudes econòmiques per cobrir danys en habitatges, una ajuda mensual per a lloguer mentre es desenvolupaven les obres, subvencions a comunitats de propietaris, ajudes per pèrdua de vehicles, ajudes a empreses i explotacions agrícoles i indemnitzacions per defunció.

Per materialitzar aquestes ajudes, el Govern va sol·licitar un crèdit de 45 milions d'euros, dels quals ja ha pagat 37,8 milions. En ajudes a particulars, empreses i ajuntaments s'han pagat 13,6 milions, la major part per a ajudes d'habitatge. A actuacions de reparació de danys i infraestructures públiques s'han destinat 24,2 milions.

El Govern ha tramitat ja el 95 per cent dels expedients (1.891 de 1.981) i, en els expedients favorables, els pagaments estan molt avançats. Dels 446 expedients favorables en ajudes a habitatges, fins divendres passat ja se'n havien pagat 440; de la línia per a empreses, s'han pagat 148 de 150; i de vehicles, 305 de 307.

D'altra banda, l'Estat es va comprometre a cobrir fins al 50 per cent dels projectes de reparació d'infraestructures municipals i de les carreteres del Consell de Mallorca, però les quantitats encara no han arribat. Precisament, el Consell va comunicar aquesta setmana que ja ha sol·licitat formalment al Govern d'Espanya les ajudes, les obres de les quals d'emergència van tenir un cost total de més de 23,4 milions d'euros, dels quals la subvenció estatal cobrirà un 50 per cent.

Segons va informar la institució insular, el Consell ha sol·licitat 11,7 milions d'euros; a Sant Llorenç des Cardassar li corresponen 6.802.384 euros; a Artà, 692.029 euros; a Manacor 673.365; a Capdepera, 450.362; i a Son Servera, 161.232. Els imports finals als quals accediran podran variar en funció de la tramitació, però, en tot cas, no esgotaran la partida de 21 milions d'euros que l'Estat va habilitar per a aquest concepte.

Segons la Delegació del Govern, les ajudes que ha sol·licitat el Consell ja s'han remès al Ministeri i s'espera que en un termini d'un mes s'hagin enviat la totalitat de sol·licituds dels municipis. La previsió és que es pugui cobrar una primera part abans de final d'any, i una altra a principis de 2020.

L'Estat també va aprovar una sèrie de beneficis fiscals i mesures laborals per ajudar empreses i particulars damnificats.

L'AVÍS VERMELL D'AEMET

La llavors consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, va comparèixer davant el Parlament per donar explicacions sobre l'actuació del Govern davant les inundacions. Cladera va afirmar que l'avís de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) declarant el nivell vermell de risc el 9 d'octubre "va arribar tard" -en concret, una hora després que el Govern activés el Pla Inunbal 2-.

La tarda del 9 d'octubre l'operatiu del 112 comptava amb cinc operadors i un cap de sala i lA Unitat Operativa d'Emergències tenia de guàrdia un cap i dos tècnics, el personal necessari per donar resposta a una situació d'alerta groga com la qual estava llavors vigent des de feia dos dies, segons va detallar la llavors consellera.

Aemet va obrir una investigació interna amb la qual va concloure que els protocols d'actuació "es van complir" i que "va existir una coordinació adequada entre les diferents unitats implicades".

ELS REIS, A SANT LLORENÇ

El dia posterior a la 'torrentada' es van desplaçar al lloc dels fets el president del Govern, Pedro Sánchez, i altres líders polítics, com el president del PP nacional, Pablo Casado.

Els Reis d'Espanya, Felipe VI i Letizia, van assistir al funeral celebrat a Manacor -al que van acudir més de 1.000 persones- i també van visitar el municipi el 12 d'octubre, on van parlar amb voluntaris civils i efectius de la UME.