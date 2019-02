Aprovat el Decret que crea el Registre de clústers d'innovació de Balears

Publicado 1/2/2019 15:44:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el Decret pel qual crea un Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) o clústers de Balears, com a mesura per recolzar a aquest tipus d'entitats.

Així ho ha indicat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. La proposta, que parteix de la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, també formula el paper que han de tenir els clústers dins del sistema d'R+D+I de les Illes.

Des del Govern han assenyalat que l'objectiu final és facilitar les pràctiques innovadores que millorin la competitivitat de les empreses regionals (especialment les pimes), i la seva projecció i visibilitat internacionals.

La inscripció en el Registre dependrà de la Direcció general d'Innovació i Investigació i facilitarà la participació de les AEI en les convocatòries d'ajudes per a projectes.

REQUISITS

Per poder inscriure's, les AEI han de ser entitats sense ànim de lucre. Han d'estar formades, en un espai geogràfic o sector productiu, per una combinació d'empreses i centres d'investigació o de formació públics o privats, involucrats en processos d'intercanvi col·laboratiu, dirigits a obtenir avantatges o beneficis derivats de l'execució de projectes concrets de caràcter innovador. Així mateix, l'activitat d'aquestes entitats ha d'organitzar-se al voltant d'una branca o sector científic o tecnològic o d'un mercat o segment de mercat objectiu.

Per obtenir el reconeixement d'AEI, les entitats sol·licitants han de presentar un pla estratègic i disposar del certificat 'Bronze Label' o superior que atorga l'European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). En el cas de les AEI de nova creació, disposen de dos anys per aconseguir aquest certificat.

Les agrupacions també han de complir condicions respecte al nombre i les característiques dels ens que formen part. Així, els membres poden ser tant entitats proveïdores de coneixement o tecnologia com a empreses (en aquest últim cas, ha d'haver-hi un mínim de 15. El 60 per cent d'elles han de ser pimes i el 10 per cent pimes innovadores amb segell del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats).