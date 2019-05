ARCA demana elaborar un Pla de Paisatge a Palma i augmentar el personal dedicat a protecció del Patrimoni

Publicado 22/5/2019 14:26:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha fet arribar a les candidatures que concorren a l'Ajuntament de Palma una sèrie de propostes per millorar la protecció del patrimoni de la ciutat, entre elles elaborar un Pla de Paisatge i augmentar el personal destinat a la gestió del patrimoni.

En una nota de premsa, ARCA ha resumit les seves propostes en "tres demandes principals", "paisatge urbà, protecció real del patrimoni i eficàcia de l'administració".

L'associació ha explicat que durant les últimes setmanes han mantingut reunions amb "pràcticament totes les candidatures" amb l'objectiu d'"impregnar de la sensibilitat patrimonial tota la gestió del consistori".

Una d'aquestes reivindicacions és elaborar un Pla de Paisatge Urbà amb la col·laboració d'ARCA, que inclogui la correcció de problemes estètics del cablejat, pintades vandàliques, il·luminació agressiva, retolació, vinils, incompliments de les normes del Pla General d'Ordenació Urbana, tanques publicitàries i altres suports de publicitat i senyalització de trànsit.

Així mateix, ARCA ha demanat a les forces polítiques que opten a l'alcaldia de la capital balear que dediquin més personal qualificat professionalment a la protecció, gestió i creació de patrimoni, així com augmentar el personal de vigilància i control del manteniment i ús cívic de l'espai urbà. Respecte a això últim, com a exemple, ARCA ha proposat estudiar si es podrien ampliar les funcions dels vigilants de l'ORA.

ARCA també insta a replantejar la política museística perquè "està pendent la creació de nous museus aprofitant edificis patrimonials" i ha demanat un "compromís" per donar "continuïtat" a "bons projectes" actualment en marxa, entre els quals ha citat el Port del Molinar, les zones públiques del Canòdrom i el Velòdrom o la recollida d'escombraries del Centre Històric.

Pel que fa a Son Busquets, ARCA ha sol·licitat garantir el manteniment de la majoria dels edificis i la distribució de l'espai de la caserna i fer-ho compatible amb els nous equipaments i habitatges previstos.

Entre altres mesures, l'entitat anima als partits a pensar "en criteri patrimonial" en les decisions polítiques de totes les àrees; elaborar una revisió i ampliació "exhaustiva" del Catàleg d'Elements de valor Patrimonial; protegir l'Eixample urbanísticament i els barris singulars; rehabilitar elements patrimonials públics de rellevància com les Torres del Temple, Can Serra o ses Cassets de sa Costa del Teatre; i augmentar "sensiblement" l'eficàcia tant en el control i sanció com en la gestió.