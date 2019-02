ARCA inaugura aquest dimarts una exposició dedicada a Josep Ferragut, arquitecte de l'edifici de GESA

Publicado 4/2/2019 17:23:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) inaugura aquest dimecres l'exposició 'Ferragut. Arquitecte, dissenyador i artista' centrada en la figura de l'arquitecte mallorquí Josep Ferragut que, entre altres projectes, va dissenyar l'edifici de GESA.

En un comunicat difós aquest dilluns, l'entitat ha detallat que l'exposició aporta prop de 100 fotografies i dibuixos dels projectes més destacats de Ferragut, un "referent del món artístic i cultural a Mallorca" durant el segle XX, "motiu" pel qual va ser nomenat Fill Il·lustre de Mallorca.

Així, ARCA ha avançat que l'exposició s'estructura en cinc eixos arquitectònics: els treballs realitzats per a la companyia GESA --en la qual destaca el projecte de central tèrmica a Alcúdia així com l'edifici de GESA--; l'arquitectura religiosa --on destaca l'església de la Porcíncula--; l'arquitectura escolar --en la qual destaca el col·legi de Sant Francisco d'Assís--; l'arquitectura turística --sobretot el disseny d'hotels a Palmanova, Són Serva o port d'Alcúdia--; i l'arquitectura civil --en la qual Ferragut va col·laborar amb Gabriel Alomar per donar forma a l'actual Avinguda Jaume III de Palma--.

La inauguració de l'exposició tindrà lloc aquest dimarts a les 20.00 hores a la seu d'ARCA i es podrà visitar fins al mes de juny.