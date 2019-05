Armengol afirma que "sense periodisme no hi ha democràcia" en un vídeo sobre la llibertat de premsa del Cesag

Publicado 3/5/2019 14:32:37 CET

El Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (Cesag) ha celebrat aquest divendres el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa amb una jornada en la qual, entre altres coses, s'ha projectat un vídeo realitzat per estudiants en el qual personalitats de la societat balear defensen la llibertat de premsa. Entre ells, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmat que "sense periodisme, no hi ha democràcia".

"Qualsevol democràcia avançada ho és gran part gràcies als mitjans de comunicació. És fonamental poder garantir el dret constitucional a una informació veraç per part dels ciutadans i les ciutadanes. La informació lliure ens fa més fortes", ha assegurat Armengol.

A més de la projecció del vídeo, que es pot veure al canal de Youtube del centre, els estudiants del Cesag, que han assistit a classe amb una samarreta negra amb la paraula 'PRESS', han aferrat als vidres de la cafeteria el Manifest de les Nacions Unides amb la Declaració del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.

D'altra banda, un grup de tres alumnes ha fet un concert, s'ha muntat un 'photo call' per donar visibilitat a xarxes socials al Dia de la Llibertat de Premsa i s'ha lliurat el premi del concurs de fotografia de la universitat a l'alumna guanyadora, Alba Payeras.