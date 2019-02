Armengol col·loca la primera pedra de les obres de dues promocions d'habitatges públics de Maó

Publicado 7/2/2019 14:12:32 CET

MENORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha participat aquest dijous en l'acte de col·locació de la primera pedra de dues promocions d'habitatges públics al carrer Borja Moll de Maó, que sumen 58 habitatges i suposen una inversió global de 5,6 milions d'euros.

La líder de l'Executiu balear ha destacat que les polítiques d'habitatge "són una absoluta prioritat" per al seu Govern. "Les hem hagut de posar en marxa pràcticament de zero perquè veníem d'un autèntic desert", ha manifestat durant l'acte.

Per part seva, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha explicat que "la construcció d'habitatges protegits és una de les vies per a incrementar el parc d'habitatge públic". "Però també treballem amb altres línies per a afavorir l'accés a l'habitatge, com els pisos buits de les grans forquilles, l'increment de les ajudes al lloguer o el programa Cohabita", ha afegit.

En concret, la primera de les promocions constarà de 40 habitatges de 45 metres quadrats -tres dels pisos estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda- i dos pisos de 60 metres quadrats. La construcció comptarà amb espais destinats a serveis com a menjador, servei de fisioteràpia, sala multiusos o sala de conferències.

L'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) preveu que una part d'aquests immobles es pugui adjudicar a joves que estiguin cursant estudis relacionats amb la tercera edat o que tinguin voluntat de cuidar de veïns majors.

Armengol ha destacat la funció "social i comunitària" de la promoció, ja que es presenta l'oportunitat de posar a l'abast de les persones majors o amb discapacitat habitatges amb serveis i de crear espais de convivència generacional, facilitant també l'accés dels joves a l'habitatge. El projecte compta amb un pressupost de 3,7 milions d'euros, i el termini d'execució és de 21 mesos.

La segona de les promocions constarà de 18 habitatges i el termini d'execució de les obres és de 16 mesos. La construcció s'executarà en un solar del Ibavi de 441 metres quadrats i, en aquest cas, es tracta de 14 pisos de dues habitacions i quatre d'una habitació. El pressupost d'aquesta promoció és de 1,8 milions d'euros.

Aquesta promoció està destinada a la ciutadania en general i, una vegada finalitzades els habitatges, s'adjudicaran a les persones inscrites en la llista del Ibavi.