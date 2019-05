Armengol i Company s'enfronten aquest dimarts en un 'cara a cara' a IB3 TV

Publicado 20/5/2019 16:13:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

IB3 Televisió emetrà aquest dimarts un 'cara a cara' entre els candidats a la presidència del Govern del PSIB, Francina Armengol, i el PP, Biel Company, en el qual els dos polítics hauran de defensar la postura dels seus respectius partits respecte a diferents temes.

L'emissió està prevista per les 21.40 hores. Segons ha informat l'ens radiotelevisivo públic, l'objectiu d'aquest programa és contraposar les propostes d'aquestes dues formacions, que van aconseguir el 58 per cent dels escons a les darreres eleccions autonòmiques.

El debat, de 90 minuts, estarà dividit en diferents blocs temàtics i hi haurà un repartiment equitatiu de temps a les intervencions. Per això, dos cronòmetres -un per candidat- vigilaran el còmput individual de temps utilitzat.

Introduirà el programa el cap d'informatius d'IB3, Josep Pons, i el presentarà la periodista Elena Serra.

DEBATS DELS CONSELLS A IB3 RÀDIO

D'altra banda, IB3 Ràdio emetrà el dimarts a les 19.30 hores en directe els debats dels Consells Insulars en desconnexió per a cada Illa. Seran presentats per Elena Taberner i Olivia Navarro (Mallorca), David Marquès i Bàrbara Fernández (Menorca) i Elena Gregori i Enric Fernández (Eivissa). Aquests debats també es podran seguir per 'streaming' a la web d'IB3. El debat del consell de Formentera es va realitzar el divendres passat.

En l'última part del programa, els ciutadans podran formular preguntes als candidats als Consells a través de Twitter i Facebook, amb l'etiqueta #EleccionsIB3.

L'ens públic de radiotelevisió ha recordat que a la web s'ha habilitat un agrupador de contingut per consultar la informació relativa a les eleccions, així com dades històriques de vot.

NIT ELECTORAL

La radiotelevisió autonòmica també prepara un dispositiu per cobrir la nit electoral. A partir de les 19.00 hores començarà un programa especial de seguiment de resultats i escrutini de vots. A la ràdio, començarà en finalitzar l'informatiu habitual de les 19.00 hores.

Tant IB3 Ràdio com IB3 TV faran públics a partir de les 20.00 hores els resultats d'un sondeig propi, i a partir dels primers resultats posaran en marxa un 'pactòmetre' per perfilar les majories que podrien governar.