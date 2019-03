Armengol defensa que el Govern ha "consolidat" el bon ritme de creixement econòmic

Publicado 5/3/2019 12:02:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat la gestió de l'Executiu autonòmic en consolidar "el bon ritme" de creixement econòmic i ha defensat les "tres potes" del Règim Especial de Balears (REB), en referència a la política de transport, energia i inversions fiscals que planteja el decret.

Així ha contestat Armengol a una pregunta plantejada pel portaveu del PI, Jaume Font, qui ha volgut saber "quines han estat les millores de finançament per a Balears en els nou mesos de Govern de Pedro Sánchez" i ha retret a Armengol que "parla de futurs perquè no hi ha pressupost" a més d'afegir que "ni Rajoy ni Sánchez han millorat els ingressos a Balears".

En la seva resposta, la titular del Govern ha recordat algunes de les inversions de l'Estat a Balears i s'ha referit a dos convenis "importants" en referència al conveni de 10 milions d'euros per a zones turístiques madures i al de 10 milions destinats a convenis ferroviaris, a més d'insistir de nou en la importància del nou Règim Especial de Balears (REB) ja que "manté les tres potes", en relació a polítiques de transport, energia i règim fiscal.

"Hem rebut 34 milions per a polítiques d'habitatge, s'ha doblat el pressupost del Pla contra la Violència Masclista i s'ha aconseguit la subhasta per 40 milions d'euros del parc fotovoltaic", ha afegit.

Per la seva banda, Font li ha retret a Armengol que "parla de futurs" i s'ha referit a la diferència pressupostària de 1.400 milions d'euros entre els anys 2015 i 2019. "Són 1.280 milions d'euros que els ciutadans de Balears paguen de més sense que arribi un euro més de Madrid", ha enlletgit Font.

"Tot l'esforç de millora es deu al fet que l'economia va millor i al fet que ho paguen els ciutadans, perquè ni el PP ni el PSOE han millorat les inversions a Balears. És el moment de fer saber als que són a Madrid que les Balears no pintem un pebrot", ha resolt.