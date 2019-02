Armengol demana que Balears tingui les mateixes condicions que Canàries per a accedir a fons europeus

Publicado 7/2/2019 14:04:27 CET

MENORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha indicat aquest dijous que Balears ha de tenir les mateixes condicions que Canàries per a accedir a fons europeus i, en aquesta línia, ha assenyalat que en l'últim període a l'arxipèlag canari li han arribat 1.800 milions procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) i a Balears només 267 milions

Armengol ha fet aquestes declaracions durant la seva visita a Menorca després del seu viatge aquest dimecres a Brussel·les, on, al costat dels presidents de Còrsega i Sardenya, Gilles Simeoni i Francesco Pigliaru respectivament, va sol·licitar a la comissària de Regions de la Unió Europea, Corina Cretu, més finançament per a equiparar aquests territoris amb les regions ultraperifèriques que compten amb un tracte preferencial en relació a qüestions d'insularitat.

"A les regions insulars que no som ultraperifèriques no se'ns donen les mateixes condicions per a poder lluitar a favor d'una cohesió social i d'una competitivitat empresarial i econòmica", ha manifestat la presidenta. "Si ens comparem amb Canàries és evident que no rebem el mateix tracte i hem de lluitar perquè almenys se'ns reconegui un estatus de perifèria i que puguem accedir a més fons europeus", ha afegit.

D'altra banda, Armengol ha subratllat la petició realitzada a Brussel·les per a reconèixer la compatibilitat dels esquemes d'ajuda dissenyats per a compensar els costos addicionals directament atribuïbles al fet insular, en particular pel que fa al dret a la mobilitat i al transport de mercaderies. "També és un greuge per a les empreses de Balears a l'hora de poder exportar", ha conclòs.