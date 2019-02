Armengol recorda que els desnonaments són "decisió del Jutjat" i defensa la política d'habitatge públic del Govern

Publicado 26/2/2019 11:25:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha recordat aquest dimarts que els desnonaments són "decisió del Jutjat" i no "competència del Govern", per la qual cosa ha assenyalat que des de l'Executiu estan "intentant tenir una política d'habitatge públic" per "evitar que hi hagi persones que sofreixen aquestes situacions" i "garantir" el dret a l'habitatge.

Així s'ha expressat Armengol en resposta a una pregunta de la portaveu adjunta de Podem, Laura Camargo, relativa als desnonaments com l'ocorregut la setmana passada en Ca Capes. Armengol ha subratllat que venien "d'una època de desert absolut" pel que fa a política d'habitatge i ha ressaltat les promocions en marxa.