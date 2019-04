Armengol signa el decret de dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions a Balears

Publicado 1/4/2019 13:31:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha signat aquest dilluns en el Consolat de Mar els decrets de dissolució del Parlament i de la convocatòria d'eleccions a la càmera autonòmica i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, segons ha informat el Govern en un comunicat.

Durant la signatura, Armengol ha assegurat que els quatre anys de legislatura al capdavant de l'Executiu autonòmic han estat "d'intens treball" en els quals s'ha "millorat el creixement econòmic, repartit la riquesa, garantit drets i llibertats i millorat la democràcia" alhora que ha demanat "disculpes en tot el que s'hagin pogut equivocar".

La presidenta del Govern ha aprofitat per "agrair" el treball dels treballadors públics de l'Executiu que "cada dia es deixen la pell per servir millor a la gent" així com a la societat de Balears de la qual ha dit que "des del debat i el diàleg han fet que l'Executiu faci millors polítiques per a la qualitat de vida" de la ciutadania a Balears.

Sobre els comicis insulars i autonòmics del proper 26 de maig, Armengol ha dit que és el moment "més important" de la democràcia. "Els ciutadans i ciutadanes teniu el dret i la llibertat de poder decidir qui voleu que continuï liderant el projecte per a Balears", ha manifestat la líder del Govern.

D'altra banda, el Govern ha avançat que els decrets signats aquest dilluns per Armengol es publicaran en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) i en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimarts 2 d'abril i entraran en vigor el mateix dia que es publiquin, complint així amb els terminis establerts per la Llei Orgànica de Règim Electoral General que indica que les eleccions s'han de convocar amb 54 dies d'antelació respecte a la data dels comicis.

Finalment, l'Executiu ha recordat que les eleccions autonòmiques i insulars es duran a terme el 26 de maig i que coincidiran amb les eleccions locals. A més, respecte al Consell de Formentera el Govern ha recordat que, al tractar-se d'un municipi, es regeix pel que disposa la legislació electoral per a les eleccions municipals.