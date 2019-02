Armengol sosté que les xifres de la Renda Municipal a Formentera "estan en concordança amb el PIB per cápita"

Publicado 19/2/2019 12:16:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha sostingut que les xifres de la Renda Municipal de Balears, en el període de 2012 a 2015, "estan en concordança amb el Producte Interior Brut (PIB) per cápita", arran de que, segons el diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, es conclou que "els residents de Formentera tenen la renda per cápita més baixa de la comunitat" i que, així mateix, "quatre de cada cinc municipis d'Eivissa no arriben a la mitjana de les Illes".

En el ple d'aquest dimarts, la presidenta ha dit que "hi ha diferents factors que poden influir", com, per exemple, si són municipis dormitori, amb joves amb rendes més altes o que a Formentera el percentatge d'autònoms és major i "això té les seves connotacions".

Armengol ha conclòs que és "important" parlar d'aquests resultats perquè "permet avaluar la situació social, econòmica i demogràfiques" i ha concretat que les xifres són del 2012 fins el 2015 i ha esperat que al més aviat possible aparegui l'any següent "perquè es pugui avançar".

Armengol ha respost així la pregunta del diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, sobre les xifres de Renda Municipal Disponible de Balears de 2012-2015.