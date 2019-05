Arrimadas assegura que Ciudadanos representarà als balears que "temen perdre drets enfront del nacionalisme"

Publicado 6/5/2019 17:11:33 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de l'Executiva de Cs, Inés Arrimadas, ha avançat que el líder de la formació, Albert Rivera, traslladarà aquest dimarts al president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, la intenció de la formació taronja de representar a ciutadans de Catalunya, Balears o la Comunitat Valenciana que temen "perdre drets i llibertats" enfront del nacionalisme.

Aquest és el missatge que transmetrà Rivera a Sánchez en la reunió que mantindran a partir de les 11.00 hores en el Palau de la Moncloa, segons ha avançat la portaveu de l'Executiva de Cs, Inés Arrimadas, en roda de premsa a la seu nacional del partit.

"Ni s'ens passa pel cap donar ales a un Govern, que ja està fet, de Sánchez amb els populistes" --en referència a Podem-- "i recolzat pels nacionalistes", ha declarat, mostrant-es convençuda que solament estan esperant al fet que passin les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig "per fer-ho oficial".

Per tant, Arrimadas ha qüestionat l'afirmació del PSOE que intentarà governar en solitari, sense incloure a Podem en l'Executiu. "Estem acostumats al fet que el PSOE i Sánchez ens esmenten", ha indicat.

Al seu judici, el líder socialista pactarà amb Podem i amb partits separatistes per a després "licitar els impostos" i donar "privilegis" a aquests últims. "No té cap mena d'escrúpols, és capaç de fer el que sigui per seguir a la Moncloa", ha advertit.

CONTRA LA LICITADA D'IMPOSTOS I EL NACIONALISME

Rivera també explicarà a Sánchez aquest dimarts que Cs serà "la veu de milions de famílies, treballadors i autònoms" que rebutgen aquest Govern i que no volen un increment dels impostos. També representarà als ciutadans de comunitats com Catalunya, Balears o la Comunitat Valenciana que temen "perdre drets i llibertats" enfront del nacionalisme, segons Arrimadas.

La portaveu del partit taronja ha destacat que els resultats de les eleccions generals --en els quals va augmentar els seus vots en gairebé tres punts percentuals i va passar de 32 a 57 escons al Congrés-- el converteixen en l'alternativa al 'sanchisme', al populisme i al nacionalisme".

En l'oposició esperen tenir un paper de lideratge, ja que el PP ha perdut 71 diputats i el seu avantatge enfront de Cs és de sol nou escons. Encara que no ha dit clarament si estaran disposats a sumar-se pactes d'Estat, com planteja Sánchez, Arrimadas ha afirmat que faran una oposició "amb sentit d'Estat", una cosa al que creu que els espanyols han estat "molt poc acostumats" amb el PP i el PSOE.