Autoritzen la contractació de les obres de construcció del Servei d'Urgències d'Atenció Primària Bons Aires

Publicado 24/5/2019 16:27:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat al Servei de Salut a contractar les obres de construcció del nou Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) Bons Aires, per un valor de 2,2 milions d'euros, amb càrrec als pressupostos dels anys 2019 i 2020.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, la construcció de l'edifici pretén donar cobertura a l'augment poblacional, que ha suposat un increment del nombre d'usuaris que actualment atén el Centre de Salut S'Escorxador.

El SUAP Bons Aires tindrà una superfície de 899 metres quadrats i comptarà amb set consultes d'urgències --cinc d'adults i dos de pediatria--, una sala d'observació, una sala de crítics, nou dormitoris per al personal i espais per a emmagatzematge, entre uns altres.

Els recursos humans previstos són 25 professionals --catorze metges i onze infermers del SUAP--. L'edifici se situarà 300 metres al sud del Centre de Salut Bons Aires, i per accedir a ell s'obrirà una entrada a la travessia de Jesús, prop de la confluència amb el carrer d'Anselm Turmeda.

De fet, disposarà de diversos accessos: un per al públic en general i tres més per a pacients crítics, per al personal i per a l'àrea de subministraments.

L'accés a peu es farà per una escala i una rampa per a persones amb mobilitat reduïda, i l'accés amb vehicles, que serà restringit, es farà des de l'entrada actual al recinte de l'Hospital Psiquiàtric, a la cantonada del camí de Jesús i la travessia de Jesús.

Comptarà amb vuit places d'aparcament i una zona per a les ambulàncies.

L'actual Centre de Salut S'Escorxador i les unitats de suport estan situats en un recinte protegit en el municipi de Palma, pel qual es paga mensualment una quota de lloguer alta i que no cobreix totes les necessitats que el centre presenta.

Per tot això, aquesta administració ha considerat la necessitat de construir noves edificacions que acullin el Centre de Salut i les unitats de suport.

En aquesta situació, es va decidir disposar dels terrenys que allotgen l'Hospital Psiquiàtric i la Central Corporativa de Compres i Logística, on hi ha prou espai per construir les infraestructures.

La construcció del SUAP Bons Aires forma part d'un projecte més ampli que també inclou la construcció del nou Centre de Salut Bons Aires, que ocuparà una superfície de 8.433 metres quadrats i consistirà en la construcció de la nova planta del centre de salut (7.302 m2), la del SUAP (899 m2) i una zona destinada a taller de jardineria (232 m2).

En el mes d'abril, el Consell de Govern va declarar inversió d'interès autonòmic la construcció d'un nou edifici pel SUAP Bons Aires.

El Servei de Salut havia estimat que aquesta obra s'havia de considerar d'interès autonòmic donada la seva indubtable necessitat, urgència i importància.