Balboa assegura que l'esquerra sobiranista és la "garantia d'un pacte plural" de "polítiques pioneres i valentes"

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Veus Progressistes al Congrés, Guillem Balboa, ha assegurat aquest dijous que les forces de l'esquerra sobiranista i ecologista perifèrica "són la garantia d'un pacte plural d'esquerres i de polítiques pioneres i valentes en tot l'Estat".

Segons ha informat el partit en un comunicat, Balboa ha fet aquestes declaracions durant la conferència 'Balears: el canvi possible', que ha impartit en la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.

El també coordinador general de MÉS per Mallorca i alcalde d'Alaró ha explicat la seva experiència política i personal després que el professor i activista Ricardo Zúñiga ho introduís a l'audiència de la Facultat.

Així mateix, Balboa ha repassat algunes de les polítiques "pioneres i valentes" de les institucions balears que porten el segell de MÉS i que Veus Progressistes vol exportar a tot l'Estat, com per exemple la regulació dels lloguers turístics, la reducció de l'ús de plàstics contaminants a través de la Llei de residus, la Renda Social Garantida o l'impuls a la mobilitat sostenible i a les energies renovables que farà possible la Llei de canvi climàtic.

D'altra banda, ha acusat el PSOE de "necessitar constantment estar condicionat per altres forces progressistes i no tenir mala olor a l'hora de proposar pactes amb Ciudadanos".

"Hi ha veus dins del PSOE que ja es mouen per fer un pacte amb la dreta, per posar les banderes per davant de les persones; la gent treballadora de tot l'Estat ha de ser conscient", ha subratllat.

Balboa també ha lamentat que "Podem no hagi volgut governar ni comprometre's amb les complexitats de gestionar" els pactes autonòmics i "hagin estat les forces com Veus Progressistes els qui han garantit les mesures transformadores".

"Si la ciutadania d'esquerres vol impedir un pacte entre Ciudadanos i el PSOE i prefereix un pacte plural, estable i laborable, no s'ha d'acovardir davant la dreta de Colón i ha d'apostar per opcions com la nostra", ha conclòs.